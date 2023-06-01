《較量人生》人生三溫暖！李沇熹告白老友遭拒卻迎來另一心動瞬間！「多年老友VS暖男代表」成大難題（EP.7 –8）

[有雷] 人生總是喜劇與悲劇同時來訪，《較量人生》詳細刻畫職場社畜的無奈與掙扎，當然也有粉紅部分的展開。女主角李沇熹終於鼓起勇氣告白老友洪宗玄，竟慘遭對方拒絕…得知洪宗玄心有所屬後心情超低落的她，卻意外得到暖男鄭允浩的告白！

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《較量人生》世容集團新進社員朴允昭（李沇熹飾）每日經歷公司大小風波，由她主導的化妝品專案，活動並不算失敗，但卻因為品牌形象定位以及產品本身功能，而導致銷售量未能達到預期。朴允昭認真分析後也找來相關單位討論，但卻引發公司內部其他單位高層認為受到波及而不滿。也許明白企業潛規則，但朴允昭永遠希望能夠有創新的機會。本次她與組長請益首席公關長具伊貞（文素利飾），最終贏得重新打造此品牌的機會。



在公司逐漸站穩了腳步的允昭，想要面對自己的真心，與自己認識多年同甘共苦的老友柳才旻（洪宗玄飾）提出約會的想法，柳才旻原本笑著回應，但允昭的眼神突然嚴肅認真了起來，才旻卻在此時阻止她的告白，並告訴她自己已有喜歡的人。允昭知道後心情相當低落，更從朋友口中得知才旻所愛的人就是自己最崇拜的具伊貞。



但才旻這段姊弟戀卻也只是一廂情願，雖然多年前他與具伊貞曾是戀人關係，但人事已非，即使他再度表達對具伊貞仍有愛意，具伊貞卻直截了當地拒絕了他。於是才旻與允昭其實都一樣被心儀的對象給拒絕了。允昭想找人訴苦，只有之前最疼愛她的代表有空跟她聊聊，她便一股腦說出了才旻的事情，代表聽了差點被啤酒嗆到，更說具伊貞跟她自己曾是同期進入報社任職的好友。



此時環球共同代表徐東訓（鄭允浩飾）同樣帶公司同仁來此餐廳聚餐，最後喝多了還由允昭送他回家。兩人再度聚餐時，東訓直接向允昭說出自己對她的好感，希望能正式與她約會。面對這突如其來的告白，允昭一邊望著才剛拒絕她的才旻，一邊看著眼前充滿誠意的東訓，答應了這個請求。



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