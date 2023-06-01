《車貞淑醫生》本週大結局！狗血走向難擋大勢人氣，ending感情線引瘋狂猜想：離婚or復合？

JTBC周末連續劇《車貞淑醫生》還剩最後兩集，車醫生的身體狀況和感情選擇都是觀眾最為關心的事項。

*以下內容包含《車貞淑醫生》上週關鍵劇情！



離婚vs不離婚

車貞淑發現丈夫出軌後一直在掙扎究竟要不要離婚，觀眾也和她一樣糾結。 其實單看徐人浩的行為明確是渣男無誤，但因為金炳哲的演技實在生動有趣，令很多觀眾對徐的感情變得十分復雜，用韓網友的話說：「腦袋知道應該討厭他，但心卻不聽使喚。」

有的人眼一閉心一橫、不看徐的委屈臉，堅持被休是他應得的！也有人逐漸對徐心軟，而且指出離婚反而正中出軌女的心意，因而支持車貞淑守護婚姻，就算只剩名存實亡的空殼子，也要徐人浩為家庭負責到底。



男二愛情線vs開放結局

對於男二號暖男醫生Roy Kim，編劇不斷試探觀眾反應，並在15集預告爆出之前買下的伏筆：車貞淑疏於照顧手術後的身體，導致狀況惡化到必須再次移植肝臟，這一次徐人浩和Roy Kim同時主動獻肝！

雖然Roy Kim對車貞淑有好感，但車貞淑從一開始就只把他當朋友，現在忙於離婚和女兒考試更是無暇思考戀情。 而且以韓國觀眾的道德標準（部份網友認為女主離婚前談戀愛也是出軌~），可能真的很難看到編劇給他倆安排確定的愛情線了，就算只拍到離婚、其他做開放性處理都很感恩T^T



附帶一提，嚴正化出演《JTBC新聞室（Newsroom）》時透露「結局非常滿意」，看來至少不會爛尾！韓網友：「帶著徐的肝離婚吧」、「肝就當精神損失費」、「讚成離婚，不看好愛情線」、「人渣就是人渣，不值得同情」、「討厭對徐心軟的自己... 拜託離婚開展新生活」、「車貞淑和Roy Kim的感情缺乏敘事，更像同僚」、「就算跟Roy Kim沒結果也必須離婚」、「不論如何，車貞淑幸福就是正解」。



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