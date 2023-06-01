李昇基易成「邪教」頭號拉攏對象！池錫辰耳根軟卻因「這一點」免陷危機

30日播出的SBS綜藝《強心臟聯盟》請來幫人脫離邪教的治療師，他表示現場最有可能被邪教纏上的人就是李昇基，但原因並非他看起來好欺負，而是他擁有超出常人的優秀特質。

這位咨詢師曾被邪教引誘洗腦一年，逃脫魔窟後致力於幫助其他受害者。 姜鎬童問現場的人裡誰最適合成為邪教目標，咨詢師委婉表示以第一印象和講話內容來看應該是李昇基和李曉庭。 李昇基立即激動站起來：「他很不了解我耶！為什麼是我？ 真的很鬱悶耶。」



咨詢師表示李曉庭經常使用二手交易app，因此容易被偽裝成善良賣家的人以DM對話套取資訊。 李昇基則是完全不同的原因，並不是他看起來好欺負，而是因為他「沒有憂鬱感、看起來充滿能量、很端正」， 用邪教團體的話說就是「面相很好」，如果拉他入教可能令業績上升，即吸引更多不明真相的人入教。



而以耳根子軟著稱的池錫辰反而不是邪教的首要目標，咨詢師坦白說：「因為他們不怎麼喜歡上年紀的大叔。」 池錫辰笑：「就是說我老嘛！」



實際上，韓國著名論壇DC曾在今年3月做過一項投票「如果當邪教教主會很有說服力的明星」，當時得票率最高的就是李昇基（20%，5009人），就連「國民MC」劉在錫和劉亞仁都排在其後，足以見得李昇基的端正形象和機敏口才多麼受認可大眾。



根據演藝記者李鎮浩（音），李昇基原本為基督教徒，和李多寅交往後受影響改信佛教。



此外，節目中咨詢師還分享了他被帶入教的經歷，透露邪教團體會提前了解目標受害者的喜好，為其制定針對性迷惑計劃、安排多個教徒一起演戲（甚至還特地去演技補習班！），還告訴教徒一旦被家人發現要立刻打電話請求支援、離家出走等等。 而咨詢師本人之所以能脫離，是因為父母提前封鎖了家中門窗、雙雙辭職並屯好3個月糧食，決心若兒子不肯改邪歸正就「同歸於盡」。 李昇基聽到演戲那一段忍不住感歎：「這不就是楚門秀嗎！」真的要擦亮眼睛啊！



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