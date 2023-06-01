宋仲基穿上黑色正裝後帥爆了～在品牌官方SNS上用英文致謝：婚戒超顯眼！

穿正裝的宋仲基讓人閃回《黑道律師文森佐》時期。

前不久Louis Vuitton宣佈宋仲基擔任該品牌形象大使，他在亮相「坎城影展2023」時就穿上了Louis Vuitton的西裝走在了紅毯上。白色襯衫+黑色西服這一經典搭配讓宋仲基看起來俐落幹練，合身的剪裁凸顯高級造型感的同時也襯得他更加高貴，而黑色蝴蝶結則為整體LOOK增添了不少正式感，看得出來宋仲基完全恢復了往日帥氣陽光的模樣。



日前Louis Vuitton官方IG就公開了宋仲基在站上紅毯前的採訪影片，他用英文說道：「我已經等不及要在紅毯上和粉絲們見面了，非常開心，感謝這套西服，讓我更加勇敢更加自信，我愛這一瞬間，我愛坎城，謝謝（品牌名）。」 帥氣的顏值加上燦爛的笑容讓人看得移不開視線。 除此之外，大家的目光還聚焦在了他的無名指上，他整理袖口、領結時婚戒尤為顯眼。



再婚後宋仲基幾乎後老婆Katy Louise Saunders形影不離，原本大家都期待這次他倆能夠有一次官方同台，但可能因為Katy已經到了孕晚期，兩人雖然一起來到坎城，Katy卻一直待在酒店，並未出席活動。

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