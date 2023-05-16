《車貞淑醫生》男二Roy Kim多次向女主表達心意～觀眾吐槽：她還是有夫之婦，你這樣和崔勝熙有什麼區別！

《車貞淑醫生》以超猛收視率領跑同檔劇。

嚴正化領先主演的《車貞淑醫生》憑藉演員們的精湛演技和觀眾們口碑，每一集播出時都刷新自身最新收視率，最新一集收視率直衝18%，成為JTBC歷史第四。 好評如潮的該劇播出時也有雜音傳出。

上周播出的《車貞淑醫生》第10集男二號Roy Kim（閔旴赫 飾）向車貞淑（嚴正化 飾）告白。 Roy Kim是具山大學醫院肝膽胰外科科長，同時也是萬人迷了，是個讓任何人都可能陷入愛情的魔性男人，原本對任何人都不付出真心的他卻在認識車貞淑之後逐漸被她吸引，從關注到在意、再到喜歡。 第10集中，車貞淑終於知道老公徐仁豪（金炳哲 飾）出軌並有私生子的事實，備受打擊卻又因為兩名子女隱忍不發。 Roy Kim不願看到車貞淑為此糾結與痛苦，希望她能夠追求自己的幸福，而非為了已經長大成人的孩子們始終隱忍。 清醒的車貞淑告訴對方：「我會自己尋找讓自己幸福的出路」，爽快地與對方劃清了界限。 但Roy Kim不依不饒地表示：「請不要忘記我是你的朋友，只要你需要，任何時候我都會奔向你，不管什麼時候...... 只要平安地越過波濤，我也還會有機會吧。」 再一次向車貞淑表達了心意。



相關內容播出後引來了觀眾與網友們的熱烈討論，原因在於Roy Kim向已婚的車貞淑告白，有觀眾表示：「雖然Roy Kim很帥很好，但如果是現實中的事情的話我並不看好」、「如果車貞淑和Roy Kim在一起的話，他倆和徐仁豪、崔勝熙又有什麼區別呢？」 、「Roy Kim是什麼時候愛上車貞淑的???」 、「Roy Kim為什麼會喜歡女主？ 我看漏了嗎???」、

「站在車貞淑的立場來看對方已經越界了，老公出軌之類的都是車貞淑的家事，是她要解決的問題，哪怕Roy Kim代表的是觀眾們的想法，向女主告白也太過了吧，讓女主離婚然後和自己在一起，這和崔勝熙有什麼區別？」



車貞淑、徐仁豪、崔勝熙、Roy Kim，剪不清理還亂的四角戀，故事會如何發展下去呢？

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