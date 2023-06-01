《车贞淑医生》本周大结局！狗血走向难挡大势人气，ending感情线引疯狂猜想：离婚or复合？

JTBC周末连续剧《车贞淑医生》还剩最后两集，车医生的身体状况和感情选择都是观众最为关心的事项。

*以下内容包含《车贞淑医生》上周关键剧情！



离婚vs不离婚

车贞淑发现丈夫出轨后一直在挣扎究竟要不要离婚，观众也和她一样纠结。 其实单看徐人浩的行为明确是渣男无误，但因为金炳哲的演技实在生动有趣，令很多观众对徐的感情变得十分复杂，用韩网友的话说：「脑袋知道应该讨厌他，但心却不听使唤。」

有的人眼一闭心一横、不看徐的委屈脸，坚持被休是他应得的！也有人逐渐对徐心软，而且指出离婚反而正中出轨女的心意，因而支持车贞淑守护婚姻，就算只剩名存实亡的空壳子，也要徐人浩为家庭负责到底。



男二爱情线vs开放结局

对於男二号暖男医生Roy Kim，编剧不断试探观众反应，并在15集预告爆出之前买下的伏笔：车贞淑疏於照顾手术后的身体，导致状况恶化到必须再次移植肝脏，这一次徐人浩和Roy Kim同时主动献肝！

虽然Roy Kim对车贞淑有好感，但车贞淑从一开始就只把他当朋友，现在忙於离婚和女儿考试更是无暇思考恋情。 而且以韩国观众的道德标准（部份网友认为女主离婚前谈恋爱也是出轨~），可能真的很难看到编剧给他俩安排确定的爱情线了，就算只拍到离婚、其他做开放性处理都很感恩T^T



附带一提，严正化出演《JTBC新闻室（Newsroom）》时透露「结局非常满意」，看来至少不会烂尾！韩网友：「带著徐的肝离婚吧」、「肝就当精神损失费」、「赞成离婚，不看好爱情线」、「人渣就是人渣，不值得同情」、「讨厌对徐心软的自己... 拜托离婚开展新生活」、「车贞淑和Roy Kim的感情缺乏叙事，更像同僚」、「就算跟Roy Kim没结果也必须离婚」、「不论如何，车贞淑幸福就是正解」。



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