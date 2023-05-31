《有利的詐欺》金東旭對千面女騙子千玗嬉一見鍾情〜「你無法離開我」能突破千玗嬉心防嗎（EP.1 –2）

[有雷] 《有利的詐欺》終於精彩開播！金東旭兩部作品相當罕見地都在月火劇的戰場自己打自己，不知道大家如何選擇？《有利的詐欺》中被冠上殺害父母罪名而坐牢十多年的千玗嬉終於獲釋，她委任一位同理心爆棚的律師金東旭為她爭取國賠，沒想到她再也甩不掉這位明星律師…

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在法律界相當知名，外號吸血鬼的律師韓武英（金東旭飾），一登場就在法庭上演案情逆轉的辯護，他是一個過度有同情心的人，曾為了被大企業剝削的委託人在法庭上大罵，誓言討回公道。但他的過度同情以達到病態，需要心理醫師治療，甚至還很難有起色。就連一個常到法院進行一人示威的媽媽，他也請公司同仁去協助了解該案。



另外在牢裡被惡霸欺負卻不發一語的李露雲（千玗嬉飾），被指稱為殺害親生父母後更縱火毀屍滅跡的兇手，在自首後坐牢已十多年。她擁有超強記憶力，甚至在小時候還曾因此上電視表演，但當時也因遇見小韓武英，讓她的表現失常。這段記憶也在韓武英的腦中揮之不去，於是韓武英竟無預警公布自己與委託人的對話，讓輿論說話，並讓李露雲被緩刑釋放。



李露雲出獄後也立即委託韓武英律師，為自己的民事求償案辯護，韓武英從接她出獄時就對她特別好，不但買了新衣服給她，還為她點了多款口味的咖啡讓她挑選。眼前的李露雲大吐苦水委屈落淚，讓韓武英相當同情。但卻難以想像李露雲一入獄就拿筷子刺向預警的頸部，更因被欺壓而對惡霸室友進行威脅。她的個性與韓武英恰恰相反，一點同理心都沒有。



一出獄的李露雲從保護觀察官高耀漢（尹博飾）手中拿到購買手機的費用，便開始發揮自己的詐欺本事，喬裝成女警到二手名牌店拿下了一身行頭後，用超強記憶力進入賭場大玩特玩，玩到賭場協商讓她見好就收。韓武英則是認真在徹查李露雲父母雙亡事件的真凶，似乎除了落網入獄的男子外，命案現場還存在第三人。韓武英也多次詢問李露雲「你真的是兇手嗎？」但從未得到她的答案。



李露雲出獄後更瞄準了一位VIP病患，混入了醫院更喬裝維護士將為其注射毒物，幸虧韓武英及時趕到，這一切都與韓武英的推論相同，命案現場存在第三人，韓武英更開始調查這位天才少女從小到大的狀況，發現她是由赤木財團獎學金培養，韓武英相當在意李露雲的個性養成，似乎隱瞞著什麼真相，李露雲總是將自己武裝起來，計畫著自己的復仇。令人期待後續的發展。



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