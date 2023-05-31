《車貞淑醫生》人氣太高！金炳哲&嚴正化接連出演《劉QUIZ》，製作團隊有望赴越南休假

《車貞淑醫生》開播以來收視率一路走高，從最初4.9%翻了近4倍、一度升到18.5%，就連出軌丈夫這種不討喜的角色也被金炳哲演出不一樣的層次，好期待在劉在錫的節目中看到他啊！

《車貞淑醫生》講述20年家庭主婦車貞淑的撕裂人生縫合記，回歸職場的她從1年次住院醫師蛻變成出色的醫生，也發現丈夫與初戀女友不為人知的秘密，必須做出抉擇。 劇中出軌丈夫「徐人浩」有很多搖擺不定的渣男行為，但得益於金炳哲出神入化的委屈窩囊演技，讓很多觀眾表示明知可惡卻恨不起來。





上月19日，飾演「車貞淑」的嚴正化剛剛宣佈出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》和《JTBC新聞室（Newsroom）》，昨日金炳哲也完成《劉QUIZ》錄製，播出日期未定。

金炳哲在《太陽的後裔》《Mr.Sunshine》《SKY Castle》等很多大熱劇中作為配角都有過亮眼表現，這次在《車貞淑醫生》擔任主演再次掀起收視熱潮。 本週末大結局能否衝破20%，就讓我們拭目以待~



根據GoodData，《車貞淑醫生》從5月開始連續3周登上「韓劇熱門話題影響力」第一，四位主演嚴正化、金炳哲、明世彬、閔旴赫也穩居「韓劇演員話題綜合影響力」排名前十，成績相當耀眼！





今日有消息稱製作公司為感謝演員和製作組的辛苦，將在6月底送大家去越南休假，現在演員們已開始調整日程做準備。 目前觀眾們對於車醫生的選擇各有不同看法，超期待這週末的ending啦！



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