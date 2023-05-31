《有利的诈欺》金东旭对千面女骗子千玗嬉一见钟情〜「你无法离开我」能突破千玗嬉心防吗（EP.1 –2）

[有雷] 《有利的诈欺》终於精彩开播！金东旭两部作品相当罕见地都在月火剧的战场自己打自己，不知道大家如何选择？《有利的诈欺》中被冠上杀害父母罪名而坐牢十多年的千玗嬉终於获释，她委任一位同理心爆棚的律师金东旭为她争取国赔，没想到她再也甩不掉这位明星律师…

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在法律界相当知名，外号吸血鬼的律师韩武英（金东旭饰），一登场就在法庭上演案情逆转的辩护，他是一个过度有同情心的人，曾为了被大企业剥削的委托人在法庭上大骂，誓言讨回公道。但他的过度同情以达到病态，需要心理医师治疗，甚至还很难有起色。就连一个常到法院进行一人示威的妈妈，他也请公司同仁去协助了解该案。



另外在牢里被恶霸欺负却不发一语的李露云（千玗嬉饰），被指称为杀害亲生父母后更纵火毁尸灭迹的凶手，在自首后坐牢已十多年。她拥有超强记忆力，甚至在小时候还曾因此上电视表演，但当时也因遇见小韩武英，让她的表现失常。这段记忆也在韩武英的脑中挥之不去，於是韩武英竟无预警公布自己与委托人的对话，让舆论说话，并让李露云被缓刑释放。



李露云出狱后也立即委托韩武英律师，为自己的民事求偿案辩护，韩武英从接她出狱时就对她特别好，不但买了新衣服给她，还为她点了多款口味的咖啡让她挑选。眼前的李露云大吐苦水委屈落泪，让韩武英相当同情。但却难以想像李露云一入狱就拿筷子刺向预警的颈部，更因被欺压而对恶霸室友进行威胁。她的个性与韩武英恰恰相反，一点同理心都没有。



一出狱的李露云从保护观察官高耀汉（尹博饰）手中拿到购买手机的费用，便开始发挥自己的诈欺本事，乔装成女警到二手名牌店拿下了一身行头后，用超强记忆力进入赌场大玩特玩，玩到赌场协商让她见好就收。韩武英则是认真在彻查李露云父母双亡事件的真凶，似乎除了落网入狱的男子外，命案现场还存在第三人。韩武英也多次询问李露云「你真的是凶手吗？」但从未得到她的答案。



李露云出狱后更瞄准了一位VIP病患，混入了医院更乔装维护士将为其注射毒物，幸亏韩武英及时赶到，这一切都与韩武英的推论相同，命案现场存在第三人，韩武英更开始调查这位天才少女从小到大的状况，发现她是由赤木财团奖学金培养，韩武英相当在意李露云的个性养成，似乎隐瞒著什么真相，李露云总是将自己武装起来，计画著自己的复仇。令人期待后续的发展。



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