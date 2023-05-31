龍年兄弟「去蒙古拍騎馬綜藝」成真了！金鍾國&車太鉉&張赫等搭忙內姜勳組「草原快遞團」，《快遞在蒙古蒙古》今夏開播

年初聊天的一句開玩笑話，居然真的要拍成綜藝了！龍年兄弟果然聚在一起就是節目啊XD

JTBC電視台今日宣佈，「龍年club」金鍾國、張赫、車太鉉、洪京民、洪景仁加上忙內姜勳，一共6人將赴蒙古拍攝全新真人秀《快遞在蒙古蒙古》，在大草原上開展前所未有的快遞服務。

今年1月金鍾國在個人YT頻道分享龍年兄弟聚會聊天的影片，張赫從騎馬拍戲的話題提議去蒙古拍騎馬送快遞的綜藝，車太鉉立即打電話給曾經合作《兩天一夜》的金珉錫PD，沒想到一拍即合，金PD也十分看好這個想法！



金PD後來真的去蒙古做了實地探訪，發現這個想法十分可行：「蒙古有美麗的自然風光、對快遞的需求、尊待客人的遊牧民族文化，根本是最佳的快遞點。」

《快遞在蒙古蒙古》節目裡，龍年兄弟和姜勳將在蒙古展開獨特的快遞遠征。 蒙古是世界上人口密度最低的國家之一，30%的人口從事遊牧或半遊牧，自然會面臨快遞基礎設施不足的狀況。 龍年兄弟和忙內姜勳將親自擔任快遞員，以指南針代替導航app、戰勝各種困難，將收件人的寶貴物品安全送達。



一路上，成員們將走進一望無際的草原和沙漠、踏過峽谷和湖泊，前往富有人情味的偏僻村落等快遞目的地，與居民一起深度融入當地生活。 金PD希望把節目打造成像老友一樣的感覺，讓觀眾可以不帶負擔地放鬆欣賞和歡笑。

節目成員裡5個人都是相識20多年的老友，互相感情深厚、很會照顧彼此，對於小15歲的忙內姜勳也十分歡迎和期待。 金鍾國和姜勳曾在《Running Man》有過合作，提起新忙內既開心又有些擔憂：「姜勳帥氣、聰明、有sense，唯獨下肢乏力，略顯徒有其表。 估計姜勳要因為我們而辛苦啦。」 不知姜勳有沒有準備好接受「金館長」的每日監督訓練呢XD



《快遞在蒙古蒙古》由《劉QUIZ ON THE BLOCK》《吉日》金珉錫PD和朴根亨PD與《兩天一夜4》盧真英作家合作，將在今年夏季正式推出。

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