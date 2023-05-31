WINNER宋旻浩2個月前就入伍了怎麼還能留長髮？YG緊急回應：他不需要入訓練所

男團WINNER成員宋旻浩被爆未進訓練所，以社會服務要員的身份服替代役。

29日宋旻浩的妹妹宋丹雅在美國舉辦婚禮，宋旻浩代替去世的父親送嫁，3月24日起就開始服替代役的宋旻浩時隔2個月重返大眾視線，自然聚焦了不少目光。 不少人為宋旻浩妹妹送上祝福的同時也有一部份人指責宋旻浩的髮型。



송민호, 여동생 송단아 결혼식 참석… '훈훈한 투샷' 위너 송민호씨 여동생 송단아씨 결혼식 참석 훈훈한 남매 투샷 이라니~ pic.twitter.com/8qjI3cJytU — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) May 29, 2023

宋旻浩之前接到了補充役4級的判定，因此從現役改服替代役，作為社會勤務要員完成國防義務。 2個月前就進入訓練所的宋旻浩卻留著中長髮，完全沒有服兵役的樣子，為此他受到了不少網友的指責。 對此宋旻浩所屬經紀公司YG娛樂解釋：「宋旻浩不屬於要進行基礎軍事教育的對象，所以並未進入訓練所。」

兵役問題一直都是韓國國內的敏感話題，因此相關消息一出就即刻在theqoo等網民交流網站引發熱議，不少網友評論：「服役期間也可以出國嗎？」 、「我還是第一次聽說可以不參加基礎軍事訓練的，本來也很好奇他為什麼都不用剪頭髮」、「只要軍隊允許，他完全可以出國，沒有問題」、「啊，他身體差到這個程度嗎？」 、「起初都沒有公開他服替代役的原因，也有可能是精神方面的原因吧」等。

此外，宋旻浩是WINNER成員中第三個服役的人，隊友姜昇潤將於6月20日以現役身份入伍服役。

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