韓國首席美男樂團 FTISLAND 安可演唱會 6月3日開賣

韓國首席美男樂團 FTISLAND 即將在8月13日在 TICC 台北國際會議中心舉辦「2023 FTISLAND LIVE 'RE: FTISLAND' IN TAIPEI ENCORE」演唱會，這次的安可演唱會是 FTISLAND 為了感謝粉絲的支持，將再次帶來令人驚艷的現場演出，活動門票在2023年6月3日（六）中午 12 點在 ibon 售票網站及全台 7-11 ibon 機台開賣。今年4月份 FTISLAND 來台舉辦演唱會引起了廣大迴響，讓更多人對他們的音樂和演出充滿期待。

這次的安可演唱會將再次展現 FTISLAND 的實力。主唱李洪基獨特嗓音和深情演唱一直深受樂迷們的喜愛，更是一位多才多藝的音樂人，擁有出色的創作能力和舞台表演力，除了忙著巡演和音樂劇，近期也參與演唱電影《夏日的我們》合作音源〈只有一個人(2023)〉，也即將擔任日本選秀節目的歌唱老師。貝斯手李在真以獨特的音樂風格和出色的技巧而聞名，崔敏煥作為 FTISLAND 的鼓手，以他強勁的節奏感和獨特的鼓點打造了 FTISLAND 獨有的音樂風格。

此次 FTISLAND 在短時間內再次來台演出，表現出對台灣粉絲的用心。他們深知台灣樂迷對他們的熱愛和支持，希望透過安可演唱會與台灣粉絲們近距離接觸，回饋一直以來支持他們的粉絲們，Primadonna 絕對不能錯過這場演唱會。



【 2023 FTISLAND LIVE 'RE: FTISLAND' IN TAIPEI ENCORE 】

活動日期⎪2023年08月13日（日）

演出時間⎪18:00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點⎪TICC 台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）

售票系統⎪全台 7-11 ibon 機台及 ibon 網站

購票網址⎪https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/37807

票價⎪NT$4880 / NT$3980 / NT$3380

※ 限量 VIP 套票 NT$5880（含價值 NT$4880 票券乙張及觀賞彩排福利券乙張）

主辦單位｜希林國際 Chillin International

協辦單位｜VIBE MAKER 希波企劃

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