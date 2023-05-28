人氣男團WayV舉行首場香港粉絲見面會！勁歌熱舞，派心兼獻唱《囍帖街》

人氣男團WayV（威神V ）舉行巡迴粉絲見面會「Phantom」，昨日（27/5）來到香港站，並於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行見面會，與香港一眾粉絲近距離見面，超過3000名粉絲與偶像難得見面。

5子包括錢錕、Ten李永欽、肖俊、Hendery黃冠亨及揚揚，現身與粉絲見面會，隊長錢錕早前不慎弄傷腳，但仍然堅持出席今次粉絲見面會，部份時間坐在台上獻唱。

WayV 5子逐一分別以廣東話向香港fans打招呼，腳傷的錢錕在台上跟fans說：「我會盡快康復，跳舞給大家看，大家不用擔心。」其中遊戲環節，名為「take my heart」，5子分別向台上台下多個鏡頭擺出令粉絲尖叫的甫士，最後讓粉絲以歡呼聲浪作為評分，而5子的迷人甫士亦令現場粉絲熱烈尖叫，大嗌「好靚仔」。眾人大派心心，最年輕的劉揚揚穿上超低夾背心，側看健碩身材若隱若現，令fans看得肉緊大叫。



一輪勁歌熱舞，他們更演繹廣東歌謝安琪的《囍帖街》冧fans，活動上又戴上可愛動物頭箍跳舞。其中一環節，肖俊及Hendery在台上以廣東話對談，肖俊指Hendery很喜歡在車程中唱廣東K歌，二人即席獻唱幾句，包括陳柏宇《你瞞我瞞》、李克勤《紅日》、鄭中基《無賴》等。

節目期間穿着畢挺西裝的Hendery指：「香港天氣很熱。」台下的粉絲隨即齊聲高呼：「脫掉、脫掉！」期間4小又圍着Hendery解開其裇衫前的鈕扣，讓現場熾熱氣氛再次提升。



在活動尾聲，5子逐一向粉絲分享心底話，肖俊以廣東話說：「今次家人都有來支持，會多啲嚟同大家見面。」Hendery以廣東話說：「感覺特別親切，希望有更多機會見面，我哋好快會準備其他嘢，大家要多啲期待。」錢錕說：「大家別擔心我的腳，已經好很多了，我們第一次來香港做粉絲見面會，希望在更大的舞台見面，希望哪一天快點到來。」Ten說：「一直很喜歡香港，想來香港旅行，香港很漂亮，香港的妹子更漂亮。」揚揚說：「謝謝大家等了這麼久，希望今天有少少回報給大家。」



WayV自本年2月開始進行世界各地巡迴演出，先後在首爾、馬尼拉、曼谷、日本、雅加達演出，今站來到香港，隨後到新加坡、巴黎及倫敦演出。

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