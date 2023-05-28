「老夫妻補辦婚禮」？ ！SHINee見面會Key和珉豪交換戒指，笑：「三十幾歲了，雖然不知這是在幹嘛...」

Key和珉豪這對冤家摯友在《我獨自生活》貢獻了超多「相愛相殺」爆笑橋段，平日裡的互動也十分有梗，常被粉絲戲稱是老夫老妻。 昨天的SHINee見面會上，兩人終於交換戒指啦！XD

SHINee接連兩天在首爾蠶室體育館舉辦見面會《'Everyday is SHINee DAY' ： [Piece of SHINE]》，昨天是第一場。 玩抓周遊戲時，四位成員把手伸進神秘箱子，在粉絲推薦的4樣物品中摸出一樣來。





Key摸到泰民相似款大象包包，溫流和珉豪分別摸到拍立得相機跟SHINee代言過的乾脆面，泰民如願摸到「珠珠的秘密（Secret Jouju）公主套組」。 箱子裡有公主王冠、項鏈、魔法棒、糖果戒指等道具，要求四位成員一起打扮成公主摸樣，互相佩戴戒指作為友情見證。

大家先把戒指以外的道具都佩戴起來，Key一照鏡子笑到不行XD珉豪給Key戴戒指說：「要一直健康幸福哦，撒浪嘿！」珉豪原本想幫他戴在無名指但因size不對改為小指，Key笑道：「抓周的戒指就沒必要戴無名指了吧！」



Key為珉豪戴戒指，碎碎唸：「要一直健康哦，雖然我們都三十多歲了、不知道這是在幹嘛... 今天也非常美麗哦！我們就是歌謠界的公主！」最後還揮動魔法棒，十分有愛~不少粉絲開玩笑說根本是91LINE的婚禮現場、求婚儀式XD（當然溫流和泰民也有互戴戒指~）



밍키 결혼식

왕사탕 반지도 반지라고 당연하게 네번째 손가락에 끼워주려는 거 진짜 너무,,pic.twitter.com/6OVfLLGShi — 물결 (@cottonflower408) May 27, 2023

SHINee的粉絲見面會今晚將繼續舉辦第二場，昨日還驚喜透露6月23至25日將舉辦演唱會，期待他們的更多活動~



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