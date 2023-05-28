人气男团WayV举行首场香港粉丝见面会！劲歌热舞，派心兼献唱《囍帖街》

人气男团WayV（威神V ）举行巡回粉丝见面会「Phantom」，昨日（27/5）来到香港站，并於九龙湾国际展贸中心Star Hall举行见面会，与香港一众粉丝近距离见面，超过3000名粉丝与偶像难得见面。

5子包括钱锟、Ten李永钦、肖俊、Hendery黄冠亨及扬扬，现身与粉丝见面会，队长钱锟早前不慎弄伤脚，但仍然坚持出席今次粉丝见面会，部份时间坐在台上献唱。

WayV 5子逐一分别以广东话向香港fans打招呼，脚伤的钱锟在台上跟fans说：「我会尽快康复，跳舞给大家看，大家不用担心。」其中游戏环节，名为「take my heart」，5子分别向台上台下多个镜头摆出令粉丝尖叫的甫士，最后让粉丝以欢呼声浪作为评分，而5子的迷人甫士亦令现场粉丝热烈尖叫，大嗌「好靓仔」。众人大派心心，最年轻的刘扬扬穿上超低夹背心，侧看健硕身材若隐若现，令fans看得肉紧大叫。



一轮劲歌热舞，他们更演绎广东歌谢安琪的《囍帖街》冧fans，活动上又戴上可爱动物头箍跳舞。其中一环节，肖俊及Hendery在台上以广东话对谈，肖俊指Hendery很喜欢在车程中唱广东K歌，二人即席献唱几句，包括陈柏宇《你瞒我瞒》、李克勤《红日》、郑中基《无赖》等。

节目期间穿着毕挺西装的Hendery指：「香港天气很热。」台下的粉丝随即齐声高呼：「脱掉、脱掉！」期间4小又围着Hendery解开其裇衫前的钮扣，让现场炽热气氛再次提升。



在活动尾声，5子逐一向粉丝分享心底话，肖俊以广东话说：「今次家人都有来支持，会多啲嚟同大家见面。」Hendery以广东话说：「感觉特别亲切，希望有更多机会见面，我哋好快会准备其他嘢，大家要多啲期待。」钱锟说：「大家别担心我的脚，已经好很多了，我们第一次来香港做粉丝见面会，希望在更大的舞台见面，希望哪一天快点到来。」Ten说：「一直很喜欢香港，想来香港旅行，香港很漂亮，香港的妹子更漂亮。」扬扬说：「谢谢大家等了这么久，希望今天有少少回报给大家。」



WayV自本年2月开始进行世界各地巡回演出，先后在首尔、马尼拉、曼谷、日本、雅加达演出，今站来到香港，随后到新加坡、巴黎及伦敦演出。

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