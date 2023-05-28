NCT粉絲反對推出東京小分隊！不滿SM推翻承諾趕走Shotaro&成燦，警告「若不回應將進行卡車示威」

SM日前宣佈Shotaro和成燦退出NCT，令期待他們加入東京小分隊的粉絲相當意外。 近日有粉絲組成「反對NCT東京隊總攻隊」，要求將東京隊與NCT分開單獨運營，否則將發起卡車示威。

SM娛樂今年2月宣佈NCT Tokyo將是NCT的最後一個小分隊，以此為終點結束NCT的無限擴張。 當時SM承諾「不會再有成員變更、積極支持現有成員活動」，不少粉絲猜測日本籍成員Shotaro和無固定分隊的韓籍成員成燦是東京隊的最有力人選。 但5月24日，SM突然宣佈Shotaro和成燦將會離開NCT、另外加入今年即將出道的新人組合，引起不少人錯愕。



昨日部份NCT粉絲組成「反對NCT東京隊總攻隊」，在Twitter上PO出聲明，表達3大訴求：

1. NCTzen期待東京隊是因為希望Shotaro和成燦擁有固定分隊和穩定活動，如今二人退出令東京隊失去意義。 要求SM將東京隊與NCT分離、作為獨立組合推出。

2. SM增減成員從未詢問粉絲感受，造成的混亂和痛苦只能由粉絲和成員承擔。 希望SM履行SM 3.0約定、結束無線擴展，將NCT人數固定在現在的20人。

3. 保障現有成員和各小分隊的活動，例如一年2次以上回歸、定期推出自製節目、公平支持每位成員的個人活動。

總攻隊表示如果SM在5月31日中午之前未作出回應，將從6月12日開始進行卡車示威。



[NCT 도쿄팀 반대 성명문]



NCT 도쿄팀 반대 총대팀은 도쿄팀이 NCT와는 별개의 그룹으로 론칭하여 운영할 것을 요구합니다.

#엔시티도쿄_데뷔반대 #무한확장_이제그만#SM_피드백 #boycott_ncttokyo pic.twitter.com/i26TwqVFPg — NCT 도쿄팀 반대 총공팀 (@boycottncttokyo) May 27, 2023

聲明公開後獲得很多網友支持：「沒有Shotaro和成燦的東京隊有什麼意義」、「期待東京隊完全是因為Shotaro和成燦，全是新面孔的話有什麼必要？」、「為何非要趕走他們不可？」 、「作為8年老粉真的受夠了SM隨意增減成員，把成員當什麼了？」 、「拜託不要再加人了」、「SM可以說話算話嗎」、「看來公司會完蛋並不止是因為李秀滿」。



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