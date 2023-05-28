VANNER咖啡店打工曾遇粉絲表達「想繼續看你們站在舞台」，《PEAK TIME》拿下冠軍公司社長也哭了

暱稱「打工男團」、「兼差男團」的VANNER，自《PEAK TIME》拿下冠軍並與較大型的經紀公司KLAP娛樂合作後，生活有了相當大的轉變，近日他們受各大韓媒訪問聊了相當多。

VANNER參賽《PEAK TIME》首集就提過五位成員泰煥、Gon、慧成、Ahxian及泳光各自有不同的兼職，例如在咖啡店、電影院或辣炒年糕店打工，他們所屬的經紀公司VT娛樂甚至只有社長（代表）一個工作人員，隊長泰煥時常要身兼數職以帶領團隊。即便忙碌，他們對於比賽仍舊投注百分百的心力，堅持夢想的熱忱感動無數人，就此收穫大批粉絲的心。

據《TVDaily》訪問內容，VANNER明瞭韓國歌謠界的競爭力，也遇到了Covid-19大流行的艱難時期，談到兼職，慧成表示大家一起下定決心打工其實很困難，但因為成員們都太熱愛舞台、太想守住團體，所以一起打工了，他說：「聽見粉絲的歡呼聲就覺得活著，所以為了維持團體而齊心努力了，沒有一個人是持否定態度的。」

慧成還透露打工時曾經遇過粉絲，一心只想在粉絲面前展現帥氣姿態的他，當下很擔心粉絲看見他打工的模樣會不會失望，但粉絲卻對他說：「歐巴就算不在舞台上也在發光。」不過仍表達了想繼續在舞台上看見他的想法，慧成深刻的記了下來並以此提醒自己絕對不能放棄。



另外比較特別的是，《STARNEWS》訪問內容中，泰煥提及經紀公司社長，表示社長給予自己很多力量與支持，而社長是平時不怎麼說好話有點傲嬌的類型，不過在《PEAK TIME》結束、VANNER拿下冠軍之後，先對他說了一句「不要忘記初衷，努力奔跑吧」，讓他難以忘懷。

慧成與Gon亦表達對社長的感恩，談到在打工時期代表經常說「你們本職是歌手」給予很多照顧，在《PEAK TIME》結束後也是，還送了咖啡車。「多虧了社長才有這樣的結果，至今還心懷感恩。」在感謝代表之餘，他們不忘爆料社長看了《PEAK TIME》哭得很厲害。



VANNER參與《PEAK TIME》後可說是不可同日而語，轉變了相當多尤其是不用在邊辛苦打工邊兼顧舞台，但從上述訪問可知那份「初心」始終沒有改變。在月初《PEAK TIME》TOP6演唱會「YOUR TIME」首爾場結束之後，VANNER還將在6月24日、25日的演唱會釜山場演出。文末附上部分成員們拍攝的全新簡歷照，完整照片可至VANNER官方SNS欣賞。



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