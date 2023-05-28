《坎城影展》又放錯韓國演員照片了！這已經不是第一次了，韓網友：故意的吧

《坎城影展》又放錯韓國演員照片了。

日前，韓國電影《PROJECT SILENCE》（寂噤計畫）作為《第76屆坎城影展》午夜展映（Midnight Screening）的官方邀請作在當地的劇場舉行了試映會，主演李善均、朱智勛和金希沅等人出席了試映會。 主辦方都會事先向攝影記者發放相關介紹資料，但資料中金希沅的照片一欄卻放了另一位女性的照片，失誤被指出後主辦方才緊急修改了照片。

這件事情就令韓國媒體和網友們十分不滿，因為此次並非第一次發生類似的事情。 據韓媒報導稱，2019年《寄生上流》參展時，演員張慧珍的照片誤用了同名射箭選手的照片。 2017年影展介紹電影《克萊兒的相機》時，又將演員鄭進永的照片誤放成了B1A4出身的鄭振永。 甚至去年宣傳《嬰兒轉運站》時又放錯了IU的照片。

칸 영화제 측이 '기생충' 배우 장혜진을 소개하며 동명의 양궁선수 사진을 썼다 https://t.co/4pMl8RvguR<;/a> pic.twitter.com/8315bZi0q5<;/a> — 허프포스트코리아 (@HuffPostKorea) May 22, 2019

接二連三的失誤引起了韓國網友的極度不滿，大家上網留言稱：「這是故意的吧」、「同樣的失誤這已經是第幾次了」、「照這個程度看我覺得他們就是故意的」等。

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