《坎城影展》又放錯韓國演員照片了！這已經不是第一次了，韓網友：故意的吧
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《坎城影展》又放錯韓國演員照片了！這已經不是第一次了，韓網友：故意的吧

明星   2023年5月28日   星期日09:13   Tracy   4

（封面圖源：電影《PROJECT SILENCE》宣傳圖）

《坎城影展》又放錯韓國演員照片了。

日前，韓國電影《PROJECT SILENCE》（寂噤計畫）作為《第76屆坎城影展》午夜展映（Midnight Screening）的官方邀請作在當地的劇場舉行了試映會，主演李善均、朱智勛和金希沅等人出席了試映會。 主辦方都會事先向攝影記者發放相關介紹資料，但資料中金希沅的照片一欄卻放了另一位女性的照片，失誤被指出後主辦方才緊急修改了照片。

這件事情就令韓國媒體和網友們十分不滿，因為此次並非第一次發生類似的事情。 據韓媒報導稱，2019年《寄生上流》參展時，演員張慧珍的照片誤用了同名射箭選手的照片。 2017年影展介紹電影《克萊兒的相機》時，又將演員鄭進永的照片誤放成了B1A4出身的鄭振永。 甚至去年宣傳《嬰兒轉運站》時又放錯了IU的照片。

接二連三的失誤引起了韓國網友的極度不滿，大家上網留言稱：「這是故意的吧」、「同樣的失誤這已經是第幾次了」、「照這個程度看我覺得他們就是故意的」等。

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留言/評論
  • 接二連三的失誤引起了韓國網友的極度不滿👉https://www.koreastardaily.com/tc/news/147641
    58分前
  • 叫我放老外的，我也是“都長一樣啊！”😂😂😂
    37分前
  • 這就是歧視啊！歐美人還是有一種優越感，看不起亞洲人被稱為世界主流！性別放錯根本眼瞎，同性別搞錯就說認不出來，長得都一樣！
    1小時前
  • 咁咪當另一種方式突出呀金希沅囉！等多啲人關注佢囉！韓國粉絲使唔使咁嬲呀？
    2小時前
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