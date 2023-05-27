「洪班長」金宣虎首度登台邊唱歌手抖到頻喊「好緊張」！向粉絲中文告白「謝謝你們喜歡我！」

因飾演《海岸村恰恰恰》洪班長一角深受觀眾們喜愛的演員金宣虎，5月27日晚間在台北TICC舉辦首度來台見面會，全場滿滿的粉絲舉著向日葵氣球迎接他，讓金宣虎直呼緊張，握著麥克風的雙手也頻頻發抖。

金宣虎以歌曲「Every Day，Every Moment」開場，他穿著一身深色西裝，溫柔的歌聲吸引了大家的目光，不過他頻頻摸著胸口還深呼吸，不停盯著提詞機，歌曲空檔中還喊著「好緊張」，不過不影響他完整表現這首抒情曲，演唱完畢後，向大家問候時，他表示雙手都還因緊張而發抖著，看見台下的粉絲們紛紛高舉著手機，讓他相當驚喜。他發現自己格外緊張的原因是，今日與其他場次不同，他能夠相當清楚地看見粉絲們的臉孔與表情，甚至還認出了幾個熟面孔。





對於首度出道大螢幕的作品《貴公子》，金宣虎表示自己也還沒看過，今日他更興奮的跟粉絲們一起觀看預告片，他預告「每個場面都是名場面」，「電影後半段會出現華麗動作戲碼」引發全場尖叫，他也叮嚀大家《貴公子》6月21日即將在台灣韓國同步上映喔！敬請期待。



接下來金宣虎更與多位幸運粉絲重現《Start Up》《海岸村恰恰恰》《抓住幽靈》的經典場面，氣氛相當熱烈。辣炒年糕愛好者金宣虎，更表示三四個小時前剛吃過，沒想到台灣也有如此美味的辣炒年糕，驚艷之餘台下還聽到粉絲們大喊「餵我吃」讓他相當害羞。票選他最愛去的台北景點，粉絲們更大喊「一起去」，他也一一耐心回應大家。他也相當驚訝粉絲們都能說出韓文與他對答，只是大家都學會朋友之間用的半語，讓他感到很有趣。





下半場金宣虎換上輕便服裝，搭配粉色襯衫與粉絲們大玩互動遊戲。玩遊戲的環節，金宣虎不是放水讓粉絲贏得獎品，就是依照大家的願望故意輸掉展現懲罰，也加碼贈送拍立得給大家。由於粉絲們的熱情回應，也讓金宣虎大喊「好想再來台北」！最終他也在應援影片結束後，對粉絲們用中文告白「謝謝你們喜歡我」！



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