VANNER咖啡店打工曾遇粉丝表达「想继续看你们站在舞台」，《PEAK TIME》拿下冠军公司社长也哭了

昵称「打工男团」、「兼差男团」的VANNER，自《PEAK TIME》拿下冠军并与较大型的经纪公司KLAP娱乐合作后，生活有了相当大的转变，近日他们受各大韩媒访问聊了相当多。

VANNER参赛《PEAK TIME》首集就提过五位成员泰焕、Gon、慧成、Ahxian及泳光各自有不同的兼职，例如在咖啡店、电影院或辣炒年糕店打工，他们所属的经纪公司VT娱乐甚至只有社长（代表）一个工作人员，队长泰焕时常要身兼数职以带领团队。即便忙碌，他们对於比赛仍旧投注百分百的心力，坚持梦想的热忱感动无数人，就此收获大批粉丝的心。

据《TVDaily》访问内容，VANNER明了韩国歌谣界的竞争力，也遇到了Covid-19大流行的艰难时期，谈到兼职，慧成表示大家一起下定决心打工其实很困难，但因为成员们都太热爱舞台、太想守住团体，所以一起打工了，他说：「听见粉丝的欢呼声就觉得活著，所以为了维持团体而齐心努力了，没有一个人是持否定态度的。」

慧成还透露打工时曾经遇过粉丝，一心只想在粉丝面前展现帅气姿态的他，当下很担心粉丝看见他打工的模样会不会失望，但粉丝却对他说：「欧巴就算不在舞台上也在发光。」不过仍表达了想继续在舞台上看见他的想法，慧成深刻的记了下来并以此提醒自己绝对不能放弃。



另外比较特别的是，《STARNEWS》访问内容中，泰焕提及经纪公司社长，表示社长给予自己很多力量与支持，而社长是平时不怎么说好话有点傲娇的类型，不过在《PEAK TIME》结束、VANNER拿下冠军之后，先对他说了一句「不要忘记初衷，努力奔跑吧」，让他难以忘怀。

慧成与Gon亦表达对社长的感恩，谈到在打工时期代表经常说「你们本职是歌手」给予很多照顾，在《PEAK TIME》结束后也是，还送了咖啡车。「多亏了社长才有这样的结果，至今还心怀感恩。」在感谢代表之余，他们不忘爆料社长看了《PEAK TIME》哭得很厉害。



VANNER参与《PEAK TIME》后可说是不可同日而语，转变了相当多尤其是不用在边辛苦打工边兼顾舞台，但从上述访问可知那份「初心」始终没有改变。在月初《PEAK TIME》TOP6演唱会「YOUR TIME」首尔场结束之后，VANNER还将在6月24日、25日的演唱会釜山场演出。文末附上部分成员们拍摄的全新简历照，完整照片可至VANNER官方SNS欣赏。



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