SM沒給SHINee的團隊安排會英文的工作人員？單字接連拼錯，韓網友：「是鍵盤裡沒有Y嗎」

SHINee「忙內」泰民在2021年5月31日入伍，經過1年11個月在4月初為軍隊生活劃上圓滿的句號，他的回歸也宣示著SHINee全團「軍畢」。

今年也是SHINee迎出道15週年，除了開設快閃店外，這兩日在首爾舉行粉絲見面會。



近日，有篇「SM沒給SHINee的團隊安排會英文的工作人員」也在韓網引發不少討論。原來在快閃店的門口貼著「ANNIVERSAR」的貼紙，最後少了一個「Y」呢！在粉絲見面會的蛋糕又發生錯誤，蛋糕有一層寫著「Everday is SHINee DAY」，當中的 Everday 又少了一個「Y」。



接連的出錯，也讓韓網友開玩笑表示：「是鍵盤裡沒有Y嗎」、「下一張專輯和Y有關嗎」、「可能鍵盤上的Y按不下去吧」、「這就是SM的日常啊」、「團名和人名都能打錯的公司」、「下一張專輯要叫 No Y」、「是有人因為肚子餓，把蛋糕上的Y吃掉了吧」等等。

另外，有個好消息是成員們在粉絲見面會上透露將在6月23～25日在KSPO DOME（奧林匹克體操競技場），在6月26日回歸，希望有要去現場的粉絲們都能搶到票啦！



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