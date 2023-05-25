【韓網熱帖】「刪除女舞者的舞蹈」 ENHYPEN粉絲：卡車示威+抵制預告

大家來看看韓網對此事的反應是如何吧！

ENHYPEN的粉絲團對新曲《Bite Me》的編舞表達了強烈的不滿，認為舞蹈中成員們與女舞者們的表演太過香豔（性感），不適合成員們現在的年紀（平均年紀19.6歲）。 於是有粉絲前往經紀公司門口示威，要求刪除相關編舞，但經紀公司並未做出調整，粉絲宣告若繼續如此將抵制。



韓國網民評論：

1. 我是別家的粉絲，看到編舞之後產生了「為何一定要那樣？」 的想法，如果是粉絲的話應該鬱悶死了

2. 伴舞比重又很多，把歌手視野全都擋住了，整個舞台讓人覺得亂糟糟的

3. 麻煩公司聽聽花錢在你家愛豆身上的粉絲們的真實聲音吧

4. 編舞的人到底抱著什麼想法編出那種舞

5. 其實我覺得還好，有些粉絲說得太過了

6. 太理解粉絲的心了，如果是我的本命團的話，我會氣炸

7. 看來有些人覺得自己花錢了，是粉絲，就可以對愛豆團和公司指指點點

8. 看不慣的粉絲就脫粉啊

9. 我追的是女團，如果經紀公司讓她們和男伴舞跳這種舞我也會生氣。可能會有人說男團的粉絲都是女性，所以會嫉妒女伴舞，根本不是這樣的。即使是同性的伴舞者，比重那麼大的話我也會討厭

10. 專輯賣不出去的時候就會改編舞了，不過我覺得公司根本不會管粉絲怎麼想

出處：https://theqoo.net/2810815616

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