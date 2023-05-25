粉絲在HYBE大樓前卡車示威，要求刪除男團ENHYPEN與女舞者的雙人舞：「成員中還有未成年」
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粉絲在HYBE大樓前卡車示威，要求刪除男團ENHYPEN與女舞者的雙人舞：「成員中還有未成年」

KPOP   2023年5月25日   星期四11:00   Mico   8

（封面圖源：youtube@른이、FB@Enhypen.Belift Lab）

男團 ENHYPEN 推出迷你四輯《DARK BLOOD》走暗黑迷幻風，主打歌〈Bite Me〉（咬我），卻出現了粉絲在HYBE大樓前卡車示威，指控公司的不作為。

* ENHYPEN的所屬經紀公司為BELIFT LAB，由HYBE與CJ ENM共同創立。
（圖源：FB@Enhypen.Belift Lab）

「ENGENE」（粉絲名）發出聯合聲明，要求所屬公司BELIFT LAB儘快修改新歌〈Bite Me〉的舞蹈，成員們平均年齡19.6歲且隊內還有未成年的組合，目前不適合消化這樣大尺度的舞蹈動作，希望公司能做出明智的判斷。更提到公司不考慮團體形象執意推出這樣令人不愉快的舞蹈，反而出現了更多謠言讓成員被攻擊，要求立刻取消成員們與女舞者的雙人舞。

ENHYPEN（圖源：youtube@른이）
ENHYPEN（圖源：youtube@른이）

持反對意見的粉絲留言表示：「如果是我喜歡的偶像，我也無法接受」、「為什麼我要花錢花時間看自己喜歡的偶像在台上跟別的女生調情？」、「重點是成員裡還有未成年，真的不適合」、「不想看到自己的本命跟別的女人在舞台上跳貼身舞」
（圖源：FB@Enhypen.Belift Lab）

▼Showcase畫面：

▼〈Bite Me〉MV：

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留言/評論
  • 📢大家怎樣看這件事呢？： https://www.koreastardaily.com/tc/news/147630
    1小時前
  • 這件事外人不予置評，因為聽說分兩派，有支持也有不支持的，兩派都有派卡車抗議。
    1小時前
  • 這風波挺大的。連中國粉絲都加入抗議....
    1小時前
  • 跳舞會懷孕啦XD
    1小時前
  • 😮‍💨
    1小時前
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