粉絲在HYBE大樓前卡車示威，要求刪除男團ENHYPEN與女舞者的雙人舞：「成員中還有未成年」

男團 ENHYPEN 推出迷你四輯《DARK BLOOD》走暗黑迷幻風，主打歌〈Bite Me〉（咬我），卻出現了粉絲在HYBE大樓前卡車示威，指控公司的不作為。

* ENHYPEN的所屬經紀公司為BELIFT LAB，由HYBE與CJ ENM共同創立。



「ENGENE」（粉絲名）發出聯合聲明，要求所屬公司BELIFT LAB儘快修改新歌〈Bite Me〉的舞蹈，成員們平均年齡19.6歲且隊內還有未成年的組合，目前不適合消化這樣大尺度的舞蹈動作，希望公司能做出明智的判斷。更提到公司不考慮團體形象執意推出這樣令人不愉快的舞蹈，反而出現了更多謠言讓成員被攻擊，要求立刻取消成員們與女舞者的雙人舞。





持反對意見的粉絲留言表示：「如果是我喜歡的偶像，我也無法接受」、「為什麼我要花錢花時間看自己喜歡的偶像在台上跟別的女生調情？」、「重點是成員裡還有未成年，真的不適合」、「不想看到自己的本命跟別的女人在舞台上跳貼身舞」



▼Showcase畫面：



▼〈Bite Me〉MV：



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