《黑暗榮耀》林智妍&鄭星一合拍CF超有梗！女主被神出鬼沒「講話白熊」煩到崩潰，最後一翻白眼表情亮了

這係列廣告真的很有魔性！會看到停不下來XD

林智妍和鄭星一在Netflix大熱話題劇《黑暗榮耀》飾演一對貌合神離的夫婦，劇終許久後合作拍CF廣告片，鄭星一還是劇中魅力大叔的模樣，林智妍則走上搞笑路線XD



韓國某茶飲品牌近日公開系列廣告影片，林智妍飾演的上班族工作一天回到家後拿出茶飲，大口喝下後放鬆地躺在白色毛絨抱枕上，不料抱枕突然變成白熊，還開口說話：「怎麼樣？ 好喝嗎？」 嚇得林智妍「啊啊啊~~」尖叫出顫音XD



第二段CF裡，警察來林智妍家調查白熊蹤跡，鄭星一問她當時在做什麼，林智妍表示正在喝茶，鄭星一立即嚴肅地拿過瓶子：「這... 全喝完了？ 我那份呢？」 林智妍一臉懵地說「沒有」，警察們聽到後全都難以置信地看向她。 不知何時出現的白熊又講話了：「好過分啊。」



第三段CF，林智妍來戲院看北極熊紀錄片，片中一對母子正在經歷分別，因為媽媽要喝可樂而兒子要喝茶XD這是鄰座又出現那隻白熊，對著熒幕哭喊：「媽媽！」林智妍再次傻眼XD



第4段CF來到手術室，主刀醫生鄭星一請林智妍遞給他各種手術器具，突然叫了茶飲的名字。 林智妍困惑地脫下口罩「內？」 ，鄭星一厲聲訓斥道：「妳不要健康了嗎？」 躺著的白熊也揭開手術布催促：「快給他啦。」 林智妍大傻眼！



最終章來了！林智妍實在受不了神出鬼沒的白熊，來找醫生咨詢對策。 醫生盯著電腦說：「早晚喝XX茶飲，100%自然發酵原液的健康碳酸...」竟然是屏幕背後的白熊在替醫生讀稿子！醫生還熱情推薦林智妍上官網購買，林智妍在沉默中爆發、回以臭臉+白眼：「我不買！」



韓網友：「林智妍的名品演技讓廣告更加好笑」、「沒有伏筆就登場的北極熊也太可愛」、「林智妍和河度領的表演都超認真kkk」、「林智妍的尖叫演技堪稱一絕kk」、「廣告主是如何同意加入『我不買』這句台詞的kk」、「想起海豚誘拐團拍的廣告，仔細一看真是他們kkk」

「海豚誘拐團」是韓國蠻有名的一個廣告拍攝團隊，專門邀請知名藝人拍攝情節超出預料、充滿狗血B級感性的廣告片，比如孔劉、孔曉振等主演的《孔孔大作戰》

，以及宋仲基、鄭雄仁等的炸雞廣告《尋找媽媽的味道》，感興趣的朋友可以點去查看詳情XD



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