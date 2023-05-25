孔劉做客網綜自誇釣魚實力！張度練「扮外星人+cue孫錫久」戳中笑點，網友驚喜發現粉紅泡泡：「為她我願讓出孔劉！」

諧星張度練最近在YouTube頻道開設個人談話節目《Salon Drip》，第一位嘉賓就請來演員孔劉！兩人在《李棟旭想做脫口秀》曾有過愉快合作，這一次也是笑點滿滿啊XD

孔劉是知名釣魚愛好者，開通個人IG後PO釣魚日常一度比自拍還多。 張度練開玩笑說：「因為擅長釣魚... 所以也釣走了我的心嗎？」 還擺出嘴巴上鉤的誇張姿勢，結果是兩人都感到十分羞恥XD



孔劉透露自己的釣魚最大記錄是57cm真鯛，張度練表示她也錄過釣魚節目，曾釣到94cm的鰤魚。 孔劉：「一般來說鰤魚要達到或超過1m才好吃哦。」 張度練：「啊~意思是還差6cm嗎？」 感歎明明是想讓嘉賓上火，怎麼都搞到只有她上火XD



孔劉感慨只有聊到釣魚和作品的時候最開心、對MBTI就不感興趣，張度練於是支招乾脆說MBTI是「FISH」，讓孔劉十分滿意XD



上個月孫錫久在綜藝裡提到理想型是張度練，因為他喜歡開朗的人，張度練剛好開朗又搞笑。 張度練請孔劉向孫錫久推薦她（好突然的請求XD），孔劉講話時張度練一邊害羞說「不要講啦~」一邊小聲叮囑「說她賺錢很多、家庭和睦」，而孔劉也一一照做，整個超有喜感XD



孔劉表示讓自己作為演員存在的作品就是《咖啡王子一號店》，但對這句名台詞感到肉麻：「不管你是男人還是外星人，一起走下去吧！」張度練請他閉眼等一下、自己在額頭畫了一隻眼睛假扮外星人，孔劉深情念完台詞睜眼一看，笑到不行XD



很多人覺得孔劉和張度練的化學反應很棒：「兩人在一起的畫面真好啊」、「看得出孔劉真的覺得張度練很可愛，張度練努力搞笑也變得像撒嬌了kk」、「兩個人超搭」、「20分鐘嘴角沒有下來過，有種微妙的心動耶」、「之前跟李棟旭一起錄的節目就超有趣」、「第一期節目就來當嘉賓，孔劉果然是有義氣的粉絲」、「如果是張度練的話，不論孔劉或李棟旭我都願意讓步啦」XD



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