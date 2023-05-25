【韩网热帖】「删除女舞者的舞蹈」 ENHYPEN粉丝：卡车示威+抵制预告

大家来看看韩网对此事的反应是如何吧！

ENHYPEN的粉丝团对新曲《Bite Me》的编舞表达了强烈的不满，认为舞蹈中成员们与女舞者们的表演太过香艳（性感），不适合成员们现在的年纪（平均年纪19.6岁）。 於是有粉丝前往经纪公司门口示威，要求删除相关编舞，但经纪公司并未做出调整，粉丝宣告若继续如此将抵制。



韩国网民评论：

1. 我是别家的粉丝，看到编舞之后产生了「为何一定要那样？」 的想法，如果是粉丝的话应该郁闷死了

2. 伴舞比重又很多，把歌手视野全都挡住了，整个舞台让人觉得乱糟糟的

3. 麻烦公司听听花钱在你家爱豆身上的粉丝们的真实声音吧

4. 编舞的人到底抱著什么想法编出那种舞

5. 其实我觉得还好，有些粉丝说得太过了

6. 太理解粉丝的心了，如果是我的本命团的话，我会气炸

7. 看来有些人觉得自己花钱了，是粉丝，就可以对爱豆团和公司指指点点

8. 看不惯的粉丝就脱粉啊

9. 我追的是女团，如果经纪公司让她们和男伴舞跳这种舞我也会生气。可能会有人说男团的粉丝都是女性，所以会嫉妒女伴舞，根本不是这样的。即使是同性的伴舞者，比重那么大的话我也会讨厌

10. 专辑卖不出去的时候就会改编舞了，不过我觉得公司根本不会管粉丝怎么想

出处：https://theqoo.net/2810815616

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