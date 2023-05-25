Jessica時尚品牌Blanc & Eclare韓國總店又積欠房租，遭法院強制執行

Jessica（鄭秀妍）與其男友Tyler權（權寧一）創立的時尚品牌Blanc&Eclare總店今（25）日被韓媒《法律新聞》《Law Times》披露因拖欠房租進入了強制執行程序。

根據該新聞報導，Blanc & Eclare位在首爾江南區清潭洞的總店，在2021年12月就被房東起訴，起訴緣由是Blanc&Eclare方自2021年8月便多次拖欠房租，最後在2022年6月和解落幕，合解條件是若再拖欠房租就會向法院聲請強制執行。結果，2022年年末Blanc & Eclare便再次拖欠房租，法院於本月24日起向Blanc & Eclare進行強制執行。

對此，Blanc & Eclare稍早聲明立場，表示租用的店面一樓是作為服裝賣場，二樓作為餐廳酒吧，在Covid-19流行的期間曾向房東說明整個餐飲業都陷入困境，請求暫緩繳納租金但被拒絕，不過房東告知他們「拖欠3個月就離開」。

Blanc&Eclare也提到和房東在一二樓電梯的使用問題上有很大的紛爭，因為電梯關機時間比營業結束時間早，上下樓的不便已讓經營出現嚴重困難，早在今年4月初就決定要停止營業並解除租賃契約，但房東一直遲遲未回應，如今才突然以超過3個月為由宣告要強制執行，妨礙營業甚至拆除賣場。

身為代表的Tyler權受另一家媒體《朝鮮日報》‎電話訪問，表示是房東沒有遵守當初的和解條款在先，同樣也提到電梯使用問題，「雖然3個月以上未繳納房租是事實，但也有不得已的情況」，更表示已著手對房東採取法律措施。

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