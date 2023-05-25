李昇基&李多寅新婚豪宅363坪「一層可停12輛車」！被爆商業用地違規住宅「可判刑3年」，所屬社急否認：「非現居地」

22日播出的tvN綜藝《Free Doctor》預告下期將介紹三對明星夫妻的住家，分別是李昇基和李多寅、炫彬和孫藝珍、T-ara芝妍和黃載均。

李昇基和李多寅公開戀愛2年後於今年4月舉辦婚禮，預告片透露稱二人新居位於首爾富人區之一城北洞，總面積高達363坪、更有可容納12輛車的單層停車場，規模令人咂舌。



節目播出後，韓媒Money Today指出該住宅是李昇基在2021年3月以75億韓元購入，貸款金額約為55億韓元。 問題是當時首爾房市投資過熱、擁有多處房產的人很難申請住宅擔保貸款，這棟建築物是以商業用途才成功申請貸款。 根據不動產登記簿，地下一層是文化及集會設施（展館等）、地上兩層則是近鄰生活設施（便利店等）。

如果李昇基夫妻以居住用途使用該建築，則必須償還所有貸款、更改使用用途; 如未更改用途，可判處3年以下有期徒刑或5億以下罰金。



對此，李昇基所屬社表示節目中的新居信息並非事實：「現在李昇基和李多寅沒有居住在該住宅。 演員私生活不便詳細透露。 對於電視台未確認事實十分遺憾，已聯絡並要求採取措施。把虛假信息像事實一般報道出去令我們的立場十分難堪。」

對於所屬社的說法，部份網友表示「並不好奇這一家的消息」、「兩人都很有錢，住更大的房子也無可厚非」、「安靜生活吧不要再上電視了」、「請消失於大眾視線之外」，也有人指出聲明存在漏洞：「只說現在不居住而已，看來確實是名下房產無誤」、「如果不是為了居住，購買目的是什麼呢？ 有報道說還用李昇基家做擔保貸款了不少」。更有人為李昇基感到惋惜：「遇到錯誤的伴侶導致形象受損、婚後也不斷被非議... 藝人最重要就是形象」、「現在還有形象可言嗎」、「越來越像岳父母一家」。



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