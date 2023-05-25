倒數一週！馬東石《犯罪都市3》6月2日全台上映！反派進化為雙人，從俊俏外貌的李浚赫到跨國籍的青木崇高！

6月2日即將在台上映的續集電影《犯罪都市3》即將再度讓大家見識到怪物刑警馬東石的力道！而每一集的反派也都是所有觀眾們所期待的，第三集將由帥氣的李浚赫加上日本青木崇高來擔任雙反派，與馬東石精采對決！

《犯罪都市3》預告馬東石即將對付2個反派角色，第一位反派朱成哲將由李浚赫飾演，從海報上不難看出原本給大家溫文有禮印象的他，變身為冷漠惡毒的反派，朱成哲涉入了令人感到匪夷所思的毒品事件，在怪物刑警馬錫道的面前，他依舊無所畏懼。李浚赫為了這個角色更是增肌20公斤之多，甚至進行聲音的訓練，他也不諱言在拍攝6個月期間，身體上出現相當多的變化。李浚赫所飾演的反派也將是本片的一大看點。



另一位反派則是活躍於全球的Ricky青木崇高，片中他為了毒品的流通而從日本來到韓國，甚至他只要一盯上目標就會緊咬不放。他擅長的武器是長劍，在馬錫道的調查過程中，他將是一個令人意想不到的存在，並呈現出不同於朱成哲的個人魅力。而透過《犯罪都市3》首度跨足韓國電影的青木崇高，也表達這次的拍攝是他一生中相當難忘的經驗。而目前《犯罪都市3》更集結了所有觀眾們的期待，在票房預售中居於冠軍地位。



《犯罪都市3》將描述怪物刑警馬錫道在轉調到首爾廣域市單位後，為了抓住新型毒品犯罪的幕後主使，以及牽涉在此案中的其他反派，再度展開了痛快的掃蕩作戰。由《犯罪都市2》李相龍導演執導，馬東石、李浚赫與青木崇高主演，將在6月2日在台上映。



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