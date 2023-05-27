《車貞淑醫生》小女兒「徐伊琅」現實生活中是「媽朋兒」！學習演戲兩不誤，現就讀於名校

小編覺得她是《車貞淑醫生》中最可愛的角色。

說的就是女主車貞淑（嚴正化 飾）和老公徐仁豪（金炳哲 飾）的小女兒徐伊琅（李書妍 飾），在發現爸爸出軌並有私生女之後，她為媽媽鳴不平，碰到私生女的挑釁也果敢出手教訓，還痛罵爸爸是既對不起媽媽也對不起小三的大渣男，超正的觀念令她收穫了不少觀眾的喜愛。

現實生活中的李書妍也是個很棒的女生。前不久韓網上就公開了她一邊拍戲一邊不耽誤學習，準時去上補習班的照片，李書妍本人也在去年開始通過個人IG分享過演員、學生兩種身份並行的生活。她透露：「高中補習班很有壓力，時間很緊迫，曾經為此很煩惱，幸好自己完全可以跟上。既要進行表演準備，還要跟進大學作業、考試、補習班，每天都累到想哭，但結果是甜的。」 還提到了拿到英語1等級、考試100分的事情，字裏行間充滿了對不輕言放棄的自己的肯定和自豪。



2003年出生的李書妍於2016年憑藉電影《我們》出道，演戲的同時也在認真、努力地學習，連高三功課最緊張的一年都沒停下拍戲，最終順利考入了著名高等學府梨花女子大學，就讀社會福利係，現在已經是大二學生了。李書妍經常在IG裡曬出大學生生活，「準備小組發表一轉眼都已經是週五了」、「雖然期中考試考砸了，但也要朝著積極的方面去想」、「大學生活真的不容易」......



學習、工作兩不誤的李書妍，期待她一直走花路！

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