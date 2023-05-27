EXO粉絲也進行卡車示威！要求CHEN、燦烈退出團體，要「EXO維持6人體制」

26日上午，部分EXO粉絲在SM娛樂前面停放一輛卡車進行示威。
以「給組合帶來損失的CHEN、燦烈退出組合」、「欺騙粉絲STOP」、「EXO不需要惡意成員CHEN、燦烈 OUT」、「EXO維持6人體制，保護活動保障藝人」、「SM不要再袖手旁觀」等字句要求CHEN、燦烈退出組合。
5/26 엑소 6인지지 트럭시위 시작했습니다 장소는 SM 엔터테인먼트 앞입니다 pic.twitter.com/zbSl2tgsOQ— EXO-L 6인지지 총공계 (@outccout_) May 26, 2023
2020年，CHEN突然宣佈與女友懷孕和要結婚的消息，讓許多粉絲們感到震驚外，多個站姐也在同一時間宣佈關站。而CHEN也公開手寫信：「一定要向因我的突然消息而感到驚訝和驚慌的EXO-L們表達歉意。」不過EXO粉絲團仍在推特上進行總攻、快遞總攻、巴士廣告等方法要求他退團。
燦烈則是2020年因主張是前女友的A某的曝光，陷入私生活爭議。根據A某主張的爆料內容，燦烈在與A某見面期間與其他10名女性保持著不正當的關係，不過燦烈和SM娛樂都未作出任何回應。2021年3月，燦烈以陸軍現役入伍。
消息一公開，也在 The qoo 引發熱烈討論，韓網友：「最近卡車真的是大勢啊！大家都加油」、「12人的時候追星了，現在居然是6人..」、「其他成員們總有一天會見面結婚，每次都要送走嗎」、「拜託你出去吧ㅠ solo活動的話我會爲你加油的，不要再打擾其他成員了」、「雖然能理解粉絲們的心情，但是成員們之間關係看起來很好」、「Lucas不是也退團了嗎」、「因爲那兩個人好久沒追組合了」等等。
EXO在今年4月初舉行粉絲見面會，成員們也透露正在準備回歸。原定今年入伍的KAI，卻突然收到將在5月11日入伍的通知，完整體只能再等等了ㅠㅠㅠㅠㅠ
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