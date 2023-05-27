《车贞淑医生》小女儿「徐伊琅」现实生活中是「妈朋儿」！学习演戏两不误，现就读於名校

小编觉得她是《车贞淑医生》中最可爱的角色。

说的就是女主车贞淑（严正化 饰）和老公徐仁豪（金炳哲 饰）的小女儿徐伊琅（李书妍 饰），在发现爸爸出轨并有私生女之后，她为妈妈鸣不平，碰到私生女的挑衅也果敢出手教训，还痛骂爸爸是既对不起妈妈也对不起小三的大渣男，超正的观念令她收获了不少观众的喜爱。

现实生活中的李书妍也是个很棒的女生。前不久韩网上就公开了她一边拍戏一边不耽误学习，准时去上补习班的照片，李书妍本人也在去年开始通过个人IG分享过演员、学生两种身份并行的生活。她透露：「高中补习班很有压力，时间很紧迫，曾经为此很烦恼，幸好自己完全可以跟上。既要进行表演准备，还要跟进大学作业、考试、补习班，每天都累到想哭，但结果是甜的。」 还提到了拿到英语1等级、考试100分的事情，字里行间充满了对不轻言放弃的自己的肯定和自豪。



2003年出生的李书妍於2016年凭藉电影《我们》出道，演戏的同时也在认真、努力地学习，连高三功课最紧张的一年都没停下拍戏，最终顺利考入了著名高等学府梨花女子大学，就读社会福利系，现在已经是大二学生了。李书妍经常在IG里晒出大学生生活，「准备小组发表一转眼都已经是周五了」、「虽然期中考试考砸了，但也要朝著积极的方面去想」、「大学生活真的不容易」......



学习、工作两不误的李书妍，期待她一直走花路！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻