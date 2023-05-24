等不到成燦、Shotaro組NCT分隊！SM先公告他們退出NCT並將以新男團出道

SM娛樂今日發布聲明，公告NCT兩位成員成燦、Shotaro（將太郎）將離開NCT，計畫要在SM今年預計推出的新男團中再次出道。

SM聲明中先是表示「向等待以及支持在NCT內組建所屬分隊的兩位成員的粉絲表達真心的歉意和感謝」，表明是和兩位成員經過了充分的討論，討論到成員們的想法和各個團體的音樂性，做出了此一決定。

聲明中亦說明NCT將來推出的最新分隊是無限擴張概念的最後一個章節，所以才想打造地區關係的世界觀，在日本成員的比重上會增加（亦即先前大家認知的日本分隊），會向粉絲公開沒出道過的新人選拔及出道過程。

悉知消息後，有粉絲相當捨不得也無法理解等了那麼久的分隊（尤其以為Shotaro會在新的日本分隊出道），最後卻等到他們要以新男團重新出道，而他們的泡泡（Bubble）服務隨即終止，對於喜愛他們的粉絲肯定有段時間需要適應。



SM娛樂公司完整聲明全文如下：

這裡是SM娛樂公司。

真心感謝給予NCT厚愛的粉絲們，在此說明成燦、Shotaro今後的活動計劃。

在這期間作為NCT成員帥氣活動的成燦和Shotaro，離開了NCT，將以2023年計劃出道的新人男團成員出道。

向等待兩位成員在NCT內部組成小分隊，且支持著他們的粉絲們表示真心的歉意和感謝。

本公司在準備「SM 3.0 NEW IP」時，與成燦、Shotaro進行了充分的討論，考慮到成員們的想法，以及各團體的音樂方向性做出了此決定，希望粉絲們多多諒解，多多鼓勵並支持成燦和Shotaro的重新開始。

另外，NCT的新分隊是無限擴張的最後一章，為了想打造更加符合地區關係這一世界觀的差別化團隊，因此將增加日本成員的比重，將向粉絲們公開之前本公司沒有公開過的出道人員選拔，以及分隊出道過程。

今後，本公司不僅會為NCT成員們，亦會爲成燦和Shotaro的活動提供全力支持，希望大家對展開活躍活動的NCT和成燦、Shotaro給予溫暖的關心和喜愛。

謝謝。

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