《模範計程車》「吉林CP」超甜售後！林女士出演綜藝、王道吉驚喜登場：「希望可以再次重逢」

23日首播的SBS綜藝節目《強心臟聯盟》中，沈素英作為嘉賓出演。

沈素英在《模範計程車》中飾演「林女士」，作為搶鏡者受到很多人的喜愛，與李帝勳的副角「王道吉」的感情線更受到許多觀眾的喜愛。



節目中，對於「我真的愛過李帝勳」的主題，沈素英說：「我爲什麼不能愛李帝勳Xi呢？一見鍾情，現在也很愛。」接著她說：「《模範計程車》事前會議時，導演說和李帝勳有感情線，我過了50歲終於要拍愛情戲了。就這樣去第一場拍攝現場化妝了，照鏡子的瞬間，現實和理想完全不同。」表達自己的傷心之情。



之後，還公開李帝勳的影音信。李帝勳對沈素英說：「前輩過得還好吧？很高興見到你，你把我說的這麼好，讓我很不好意思。如果我有的願望的話，我希望還可以和前輩在作品中演戲，如果再有野心一點的話，希望林女士和王道吉可以再次重逢，我會期待那一天的到來，希望前輩一直健康幸福，我愛你。」沈素英看到這段影片大聲尖叫，中李帝勳還眨了眼，讓所有人爲之瘋狂。

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