接續宋旻浩，WINNER忙內姜昇潤也要入伍了，時間就在下月！

INNER CIRCLE再忍一下，等姜昇潤回來，WINNER就全員軍白期結束了！

今（24）日，YG娛樂透露姜昇潤將在下月6月20日進入軍事訓練所進行基礎軍事訓練，將作為陸軍現役軍人服役。

YG娛樂表示將依照姜昇潤想安靜入伍的意願，其入伍時間和地點不會公開，當天也不會進行任何活動，「直到姜昇潤履行完國防義務，健康回歸的那天為止，希望大家給予溫暖的鼓勵和關愛。我司也將繼續支持和愛護包括姜昇潤在內的WINNER成員。」



姜昇潤最早是參加歌唱選秀《Super Star K 2》獲得第四名始獲大眾所知，隔年還出演MBC電視劇《High Kick：短腿的反擊》（歡樂滿屋2：短腿的反擊）開始了演員活動。

2014年他起與金秦禹、李昇勳與宋旻浩等人組成男團「WINNER」出道，以獨特的風格在KPOP界擁有一席之地，而在WINNER活動之餘也在戲劇界不停耕耘，去年才演出金喜善與路雲等人主演的《還有明天》再次獲得演技肯定。



姜昇潤將是繼金秦禹、李昇勳與宋旻浩之後，最後一名入伍的WINNER成員，也是繼今年3月24日入伍的宋旻浩後，迅速又入伍的WINNER成員。回顧2020年，金秦禹與李昇勳也是前後腳入伍，WINNER進入了一段時間的軍白期，看來WINNER也要進入一段時間的軍白期了。

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