等不到成灿、Shotaro组NCT分队！SM先公告他们退出NCT并将以新男团出道

SM娱乐今日发布声明，公告NCT两位成员成灿、Shotaro（将太郎）将离开NCT，计画要在SM今年预计推出的新男团中再次出道。

SM声明中先是表示「向等待以及支持在NCT内组建所属分队的两位成员的粉丝表达真心的歉意和感谢」，表明是和两位成员经过了充分的讨论，讨论到成员们的想法和各个团体的音乐性，做出了此一决定。

声明中亦说明NCT将来推出的最新分队是无限扩张概念的最后一个章节，所以才想打造地区关系的世界观，在日本成员的比重上会增加（亦即先前大家认知的日本分队），会向粉丝公开没出道过的新人选拔及出道过程。

Shotaro於个人IG发布了韩日双语亲笔信对粉丝表达感谢，表示很开心在NCT所有活动时一直给予厚爱和支持的粉丝，也提到曾有粉丝反过来向自己说谢谢、说自己的存在成了对方的努力生活的动力，「听了这句话，我反而获得更大的力量」。Shotaro认为和粉丝度过的所有时间都是美好回忆，也对从他进入NCT以来便对自己像家人般疼爱的成员诉说感谢，未来将以在NCT活动中学到的经验学以致用，「马上会以比现在更帅气的模样回归」。



悉知消息后，有粉丝相当舍不得也无法理解等了那么久的分队（尤其以为Shotaro会在新的日本分队出道），最后却等到他们要以新男团重新出道，而他们的泡泡（Bubble）服务随即终止，对於喜爱他们的粉丝肯定有段时间需要适应。

SM娱乐公司完整声明全文如下：

「这里是SM娱乐公司。

真心感谢给予NCT厚爱的粉丝们，在此说明成灿、Shotaro今后的活动计划。

在这期间作为NCT成员帅气活动的成灿和Shotaro，离开了NCT，将以2023年计划出道的新人男团成员出道。

向等待两位成员在NCT内部组成小分队，且支持著他们的粉丝们表示真心的歉意和感谢。

本公司在准备「SM 3.0 NEW IP」时，与成灿、Shotaro进行了充分的讨论，考虑到成员们的想法，以及各团体的音乐方向性做出了此决定，希望粉丝们多多谅解，多多鼓励并支持成灿和Shotaro的重新开始。

另外，NCT的新分队是无限扩张的最后一章，为了想打造更加符合地区关系这一世界观的差别化团队，因此将增加日本成员的比重，将向粉丝们公开之前本公司没有公开过的出道人员选拔，以及分队出道过程。

今后，本公司不仅会为NCT成员们，亦会爲成灿和Shotaro的活动提供全力支持，希望大家对展开活跃活动的NCT和成灿、Shotaro给予温暖的关心和喜爱。

谢谢。」

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