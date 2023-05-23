【韓網熱帖】關於金泰梨本次事情，讓人有感而發的Twitter文

大家怎樣看這次事件呢？

以下為Twitter原文：對金泰梨的濾鏡碎了一地，為自己的YouTube影片募集字幕組，卻要求對方「才能捐贈」，哈哈哈哈哈哈，每次遇到這種藝人，瞬間就變得無感了。



김태리 존나 깬다 자기 유튜브 영상 번역 구하는데 대놓고 재능기부로 이뤄진다고 연락달라고함ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ진심 연예인들 이럴때마다 개정떨어져 pic.twitter.com/SyNxX7Aahw — 먜 (@myae_i) May 22, 2023

事情起因：金泰梨在官方IG上發布了徵集外文字幕組的文章，要求「才能捐贈」而另網友不滿，隨後金泰梨刪除原文，經紀公司道歉。

相關文章：金泰梨網徵字幕組被全網罵翻，要求「才能捐贈」！韓網友：你在招丫鬟嗎

韓國網民評論：

1. 這就是接受了太多無條件的愛之後，藝人們開始變得無法用理性去做判斷的結果

2. 有時候他們會忘了為了得到他人的愛需要付出多大的努力，所以才會利用別人的愛意去獲得自己的利益

3. 那些覺得無條件的愛可以變成免費勞動力的人沒有資格獲得別人的愛

4. 每次看到這些藝人可以嘻嘻哈哈地說出不懂人情世故的話的時候都很想嘆氣

5. 金泰梨經常有一些會引發爭議的想法，怎麼說呢，可能是個很奇特的人，腦迴路和別人不同

6. 她發文之前難道沒有人阻止她嗎？

7. 上過大學還當過兼職生的人怎麼能說出這種話，我實在理解不了

8. 我反而覺得是她太懂人情世故才會利用粉絲喜歡她的心

9. 我看過幾部她的作品，真的對她超有好感，後來知道她是記者們選出的「最差演員」第二名，現在看來她不是我所想的那種人

10. 不要單純地用這件事情去批判她，留言裡太多惡評了

出處：https://theqoo.net/2809287674

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