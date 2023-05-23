【韩网热帖】关於金泰梨本次事情，让人有感而发的Twitter文

大家怎样看这次事件呢？

以下为Twitter原文：对金泰梨的滤镜碎了一地，为自己的YouTube影片募集字幕组，却要求对方「才能捐赠」，哈哈哈哈哈哈，每次遇到这种艺人，瞬间就变得无感了。



김태리 존나 깬다 자기 유튜브 영상 번역 구하는데 대놓고 재능기부로 이뤄진다고 연락달라고함ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ진심 연예인들 이럴때마다 개정떨어져 pic.twitter.com/SyNxX7Aahw — 먜 (@myae_i) May 22, 2023

事情起因：金泰梨在官方IG上发布了徵集外文字幕组的文章，要求「才能捐赠」而另网友不满，随后金泰梨删除原文，经纪公司道歉。

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韩国网民评论：

1. 这就是接受了太多无条件的爱之后，艺人们开始变得无法用理性去做判断的结果

2. 有时候他们会忘了为了得到他人的爱需要付出多大的努力，所以才会利用别人的爱意去获得自己的利益

3. 那些觉得无条件的爱可以变成免费劳动力的人没有资格获得别人的爱

4. 每次看到这些艺人可以嘻嘻哈哈地说出不懂人情世故的话的时候都很想叹气

5. 金泰梨经常有一些会引发争议的想法，怎么说呢，可能是个很奇特的人，脑回路和别人不同

6. 她发文之前难道没有人阻止她吗？

7. 上过大学还当过兼职生的人怎么能说出这种话，我实在理解不了

8. 我反而觉得是她太懂人情世故才会利用粉丝喜欢她的心

9. 我看过几部她的作品，真的对她超有好感，后来知道她是记者们选出的「最差演员」第二名，现在看来她不是我所想的那种人

10. 不要单纯地用这件事情去批判她，留言里太多恶评了

出处：https://theqoo.net/2809287674

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