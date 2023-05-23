2023年專輯初動銷量超過100萬的9組偶像歌手&團體！SEVENTEEN霸榜TXT緊追，aespa和IVE也上榜

【MV】文章裡的10首KPOP主打歌大家都聽過了嗎？

2023今年度還未過半，但已有許多成績相當亮眼的KPOP歌手與團體，在專輯初動銷量上獲得破百萬的紀錄，刷新自身紀錄且實現了自我成長的目標，一起來看看今年度初動破百萬銷量的歌手有誰吧！

*「初動銷量」是指專輯發售時首週的銷售成績，預購專輯也包含在初動銷量裡。

▼SEVENTEEN《FML》455萬張，雙主打歌〈孫悟空〉（Super）和〈F*ck My Life〉。



▼TXT《The Name Chapter: TEMPTATION》218萬張，主打歌〈Sugar Rush Ride〉。



▼aespa《MY WORLD》169萬張，主打歌〈Spicy〉。



▼BTS Jimin《FACE》145萬張，主打歌〈Like Crazy〉。



▼BTS SUGA《D-DAY》127萬張，主打歌〈解禁〉（Haegeum）。



▼LE SSERAFIM《UNFORGIVEN》125萬張，主打歌〈UNFORGIVEN〉。



▼BLACKPINK Jisoo《ME》117萬張，主打歌〈花〉（FLOWER）。



▼(G)I-DLE《I feel》116萬張，主打歌〈Queencard〉。



▼IVE《I've IVE》110萬張，主打歌〈I AM〉。



你的本命有登上這個2023年初動銷售百萬的榜單嗎？

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