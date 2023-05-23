哈爾濱人「aespa寧寧」分享韓國與哈爾濱的寒冷程度：眼睛稍微往上 VS 大翻白眼

aespa 近日作客「剛果王子」Jonathan 的網路綜藝《小區Star K3》，這集也是滿滿笑點！

節目中對每位成員進行提問，Jonathan 就問：「寧寧聽說還有一句名言？I'm 哈爾濱人？這是什麼意思呢？」因為過去韓國冬天的時候，寧寧還可以穿著無袖說自己不會冷。寧寧也說：「哈爾濱是我的老家，真的非常冷。冬天的時候，沒有時尚可言，真的是為了生存，所以都穿上的話...有點像熊一樣。」



449. 에스파 닝닝

아임 하얼빈 사람 pic.twitter.com/fxG6JV0vlv — 아이돌 웃긴짤 (@funnyidol__) June 17, 2022

Jonathan 似乎很好奇差異是怎樣，寧寧就說：「翻白眼的那種程度有點不一樣。」她還用白眼展示韓國（眼睛稍微往上）、哈爾濱（大翻白眼）的冬天，讓其他人大爆笑。

Jonathan 理解後也翻了一次白眼 XD



這也讓韓國網友紛紛表示：「瞪大眼睛的樣子太搞笑了 嗚嗚嗚嗚」、「找了一下1月、2月的平均溫度，真不是鬧著玩的啊」、「我去哈爾濱旅行的時候，真的是史無前例的寒冷」、「寧寧出道初期，一個人穿了短衣服，外套也沒穿，大家都嚇了一跳」、「去哈爾濱的時候氣溫是零下40度」、「啊 難怪寧寧冬天的時候還穿著短褲呢」等等。

本月8日帶著迷你三輯《MY WORLD》回歸的 aespa ，音源和專輯銷量都取得非常優異的成績，接下來還是有綜藝可以看噢！今日（23日）JTBC 方面表示：「時隔2年 aespa 再次以完整體出演《認識的哥哥》，錄製將在下之進行，節目在6月中播出。」期待她們與哥哥們再次見面啊～



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