韓劇最狼狽女主角！《Oh！英心》宋昰昀棄偶包表現獲讚：改名捱出頭

由Super Junior東海和宋昰昀主演的全新愛情喜劇《Oh！英心》講述九十年代韓國知名動畫《英心》的男女主角成年後偶然重逢，繼而展開一段爆笑而浪漫的愛情故事！

韓劇《Oh！英心》首周劇情講述綜藝節目製作人吳英心（宋昰昀飾）奉命主理一檔戀愛實境節目，錄影期間卻遇上女嘉賓臨時失場，英心只好臨危受命頂替她的位置，這時她卻發現其中一名演出者、傳說中的創業公司社長王景泰（李東海飾）竟是自己兒時的追求者——「鼻涕景泰」！二人在拍攝時不自覺道出過去的介蒂，令節目組和一眾嘉賓對於他們的關係大吃一驚；可是景泰卻在最終配對環節選擇了英心的兒時玩伴、網路主播月淑（鄭友妍飾），令英心不禁懷疑二人有意捉弄自己⋯⋯



劇中吳英心為了做好節目，不但親身上陣參與拍攝，又犧牲色相挑戰大胃王比賽，最後更在約會時跌落水中，堪稱「韓劇最狼狽女主角」！不過飾演英心的宋昰昀所展現的搞笑演技，卻令人眼前一亮！



現年36歲的她早在高中時期擔任雜誌模特兒、後來透過電視劇出道，並以藝名「金星」開展演藝生涯，可惜人氣未如理，2012年更一度考慮退出演藝圈，幸好她在同年決定改名「宋昰昀」重新出發，對此她解釋與年齡有關：「我在28歲之前用金星這個名字扮演高中生，但是28歲後不能再參與高中生的試鏡了，實際上到了這個年齡的演員，好像都陷入了進退兩難的境地。」



改名後的宋昰昀笑言個性變得沉穩，她亦在訪問透露從影以來的心態轉變：「剛開始的時候演技很差，也有辛苦的時候；回想起來，20多歲的壓力不是來自演戲，而是因為急躁，現在不會這樣了。」近年她憑藉劇集《三流之路》和電影《完美的他人》為人認識，還以《馬成的喜悅》「周喜悅」一角收獲「可愛女神」稱號，演出令人期待！



全新愛情喜劇《Oh！英心》 逢星期一、二晚上9時50分在「黃Viu煲劇平台」上架。

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