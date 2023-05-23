《King the Land》李俊昊X潤娥新海報&親密拍攝花絮公開：「兩個很會給粉絲福利的人在一起太危險了！」

【影片】光是海報拍攝的過程，兩人就有滿滿的火花了！我個人的期待感目前處於崩潰邊緣～。XD

2PM李俊昊與少女時代潤娥的 JTBC 全新浪滿喜劇《King the Land》釋出了兩人拍攝的第二張官方宣傳海報，此外，也一併公開了拍攝海報的花絮過程，互動自然又充滿火花，真的是非常般配。

▼海報一文字：「拯救你的愛情魔法來了」



▼海報二文字：「我想愛的VVIP出現了」



▼海報三文字：「你要Check in這命運般的愛情嗎？」



海報拍攝的花絮中，兩人迅速投入狀況，在人設的加持下嘗試各種表情和互動，也已經有了很好的默契，過程非常順利！



▼預告，本劇講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人具元（李俊昊 飾），與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員千莎朗（潤娥 飾）相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情喜劇。



【人物簡介】

李俊昊飾演國王酒店的本部長「具元」，天資聰明和與生俱來的領袖風範，能力出眾又充滿魅力，但戀愛細胞卻是零，為了尋找母親回憶而成為酒店本部長，遇見了跟自己性格完全相反的職員千莎朗，無法忍受虛假笑容的他，就是和這個女人相處不來，經常起衝突。



潤娥飾演國王酒店的優秀職員「千莎朗」，童年的美好回憶讓她致力於在「國王酒店」工作，目標是用開朗笑容給顧客們完美的服務，一路從基層職員靠實力不斷晉升到為VVIP服務的傳說級人物，成為擁有美麗微笑和卓越能力的酒店經理，夢想著以自己完美的服務帶給客人們幸福的回憶，卻在碰到具元後事事變得非常不順利。



《King the Land》預計在6月17日22:30首播。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞