aespa4人終於有個人IG帳號了！首張營業圖全都曬合影，輪流站C位

SM娛樂聽到了aespa成員們的心聲，終於為4名成員開通了個人IG帳號。

此前aespa成員們曾經公開過自己近期的苦惱，Winter指出最近她有兩大苦惱，一是想去休假，二是希望公司可以讓她們註冊個人IG帳號。 不知道是不是SM娛樂聽到了她們的心聲，最近4人終於有了自己的IG帳號，公開的同時就吸引不少粉絲追蹤、點讚。

4人的IG帳號名也各有特色，Karina用了藝名中的「rina」、Winter言簡意賅地寫了「我是winter」、日本籍的GISELLE則用日文發音寫了「我是枝利醬」，老么寧寧故意稱自己「我不是寧寧」，大家的首張IG營業圖放了相似的合影，輪流站C位、拿手機，場景非常和諧（笑）。



aespa5月8日推出的新專輯《MY WORLD》已售出201萬，創下了aespa出道以來最高專輯銷量紀錄。 專輯正式發售前以180萬張的預售銷量刷新aespa自身紀錄，發售首日137萬2929張的銷量創下了K-pop女團最高首日銷量。

此外，aespa還受代言品牌邀請飛往法國出席第76屆坎城影展，成員們以黑色LOOK閃現機場，美貌大爆發。



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