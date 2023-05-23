韩剧最狼狈女主角！《Oh！英心》宋昰昀弃偶包表现获赞：改名捱出头

由Super Junior东海和宋昰昀主演的全新爱情喜剧《Oh！英心》讲述九十年代韩国知名动画《英心》的男女主角成年后偶然重逢，继而展开一段爆笑而浪漫的爱情故事！

韩剧《Oh！英心》首周剧情讲述综艺节目制作人吴英心（宋昰昀饰）奉命主理一档恋爱实境节目，录影期间却遇上女嘉宾临时失场，英心只好临危受命顶替她的位置，这时她却发现其中一名演出者、传说中的创业公司社长王景泰（李东海饰）竟是自己儿时的追求者——「鼻涕景泰」！二人在拍摄时不自觉道出过去的介蒂，令节目组和一众嘉宾对於他们的关系大吃一惊；可是景泰却在最终配对环节选择了英心的儿时玩伴、网路主播月淑（郑友妍饰），令英心不禁怀疑二人有意捉弄自己⋯⋯



剧中吴英心为了做好节目，不但亲身上阵参与拍摄，又牺牲色相挑战大胃王比赛，最后更在约会时跌落水中，堪称「韩剧最狼狈女主角」！不过饰演英心的宋昰昀所展现的搞笑演技，却令人眼前一亮！



现年36岁的她早在高中时期担任杂志模特儿、后来透过电视剧出道，并以艺名「金星」开展演艺生涯，可惜人气未如理，2012年更一度考虑退出演艺圈，幸好她在同年决定改名「宋昰昀」重新出发，对此她解释与年龄有关：「我在28岁之前用金星这个名字扮演高中生，但是28岁后不能再参与高中生的试镜了，实际上到了这个年龄的演员，好像都陷入了进退两难的境地。」



改名后的宋昰昀笑言个性变得沉稳，她亦在访问透露从影以来的心态转变：「刚开始的时候演技很差，也有辛苦的时候；回想起来，20多岁的压力不是来自演戏，而是因为急躁，现在不会这样了。」近年她凭藉剧集《三流之路》和电影《完美的他人》为人认识，还以《马成的喜悦》「周喜悦」一角收获「可爱女神」称号，演出令人期待！



全新爱情喜剧《Oh！英心》 逢星期一、二晚上9时50分在「黄Viu煲剧平台」上架。

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