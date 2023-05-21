《車貞淑醫生》今晚EP.12搶先看：嚴正化在天台教訓公然打架的男一&男二「醫院謠言滿天飛」

今晚《車貞淑醫生》的最新一集（EP.12），是否有機會再創下新高的收視率呢～！（剩下五集了，很好奇編劇會怎麼收尾～）

近期最熱門&討論度最高的韓劇，就屬 JTBC 的《車貞淑醫生》啦！飾演女主車貞淑的演員嚴正化形象亮眼突出，紅到出演新聞節目《NewsRoom》和劉在錫的談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》接受專訪。



而官方最新公開的搶先看影片中，EP.12男主徐仁豪（金炳哲 飾）與Roy Kim（閔旴赫 飾）兩人在醫院裡大打出手，車貞淑氣到把兩人抓到天台上訓話！

닥터차정숙 12회 선공개

>뭐 눈에는 뭣만 보인다더니<

>역지사지는 힘들죠 저는 애초에 바람을 안 피우니까. 밖에 나가 애까지 낳는건 더더욱<



서인호 혼나는 중에도 또 주제파악 못하고 나대다 로이정숙한테 말로 처맞음 pic.twitter.com/Bp33X2LmIb — 둑배 (@dookbae_) May 21, 2023

車貞淑：「你們兩個瘋了嗎？在醫院裡怎麼可以這樣，這麼在乎面子的人（質問徐仁豪），瘋了嗎？」接著又看向Roy Kim說：「醫生你又為什麼要這樣做呢？本來醫院裡面就在傳我們三角關係的謠言，這下子又更解釋不清了。你們兩個怎麼可以這麼沒想法，這麼不懂事呢！自己的情緒都無法控制好，到底在搞什麼東西啦！」

Roy Kim：「真的對不起，我無話可說。這件事就當作我們倆關係不好才打架來收尾吧。」

徐仁豪：「開什麼玩笑，你憑什麼自己決定...」

車貞淑：「夠了！（氣勢等同於教他們閉嘴XD）」



接著徐仁豪又質問車貞淑為什麼離家出走寄人籬下，車貞淑表示自己做的任何事都坦蕩蕩。



Roy Kim：「徐醫生你到底想到哪裡去了啦！」

徐仁豪：「你真會說話，我能有什麼想法，你難道不能換位思考一下嗎？」

Roy Kim：「我很難換位思考，因為我又沒有出軌，在外面我也沒有私生女。」

兩人簡直吵沒完，車貞淑氣到無語，直接離開現場～！XD

《車貞淑醫生》上週EP.10刷新高全國收視率17.95%（首都圈18.92%），今晚有機會再創佳績。

EP.12最新預告：車貞淑對徐仁豪提離婚。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞