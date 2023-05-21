【K社韓國小百科】韓少子化危機加劇，考慮開放女性服兵役！網上熱烈支持：「讓女性能夠保護自己」

韓國本月11日召開「人口斷崖時代的兵役制度發展論壇」，部份與會人士提出開放女性服兵役、延長服役時間、廢除替代役、預備軍轉型等方案，以解決兵役資源不足問題。

韓國在2020年修改兵役制度縮減服役時間，根據兵種不同，現行的服役期分別為18個月至22個月不等。 但韓國從2020年開始連續3年人口負增長，去年的新生兒數甚至不到25萬，導致兵役適齡人口日漸減少。



論壇上，韓國兵務廳長強調必須立即制定新政策以應對人口斷崖，韓國國防研究院趙博士、退役將領組織「星友會」會長均認為應把服役時間重新延長到2年以上。

同時，「星友會」會長指出也應考慮讓女性服兵役：「以前出生率超過6，想徵女兵也不能徵。 但現在出生率只有0.78，女性也沒有不能服兵役的理由了。」在1960年代，韓國平均每位婦女一生中會生育5個以上小孩，這一數字在2018年跌至1以下，從此在OECD國家中穩定墊底。



此外，峨山政策研究院的梁博士提出將預備軍（*韓國國軍服役期滿2年至8年者）由義務制轉為兼職制度，提供報酬和晉級制度。這樣一來不僅可以減緩部隊規模萎縮，還能為更多青年提供工作崗位。

提議開放女性服兵役的消息被韓媒報道後，立即有眾多網友留言表達支持：「女性的人權應由自己守護」、「贊成女性服兵役，請實現真正的兩性平等、憲法上的平等」、「女性應至少學會用槍，才能在特殊時期保護自己」、「請打造只有女性的部隊吧」、「薪資水平和晉升機會也拜託和男性一樣」、「終於我也能獲得兵役度假和軍人加分了嗎」、 「又能玩手機又能交朋友、不必擔心吃飯、還能鍛鍊體力，剩餘時間考資格證、欣賞男團勞軍演出」、「生小孩辛苦一輩子，服兵役度假一年半、換來終生自由」。



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