《车贞淑医生》今晚EP.12抢先看：严正化在天台教训公然打架的男一&男二「医院谣言满天飞」

今晚《车贞淑医生》的最新一集（EP.12），是否有机会再创下新高的收视率呢～！（剩下五集了，很好奇编剧会怎么收尾～）

近期最热门&讨论度最高的韩剧，就属 JTBC 的《车贞淑医生》啦！饰演女主车贞淑的演员严正化形象亮眼突出，红到出演新闻节目《NewsRoom》和刘在锡的谈话节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》接受专访。



而官方最新公开的抢先看影片中，EP.12男主徐仁豪（金炳哲 饰）与Roy Kim（闵旴赫 饰）两人在医院里大打出手，车贞淑气到把两人抓到天台上训话！

닥터차정숙 12회 선공개

>뭐 눈에는 뭣만 보인다더니<

>역지사지는 힘들죠 저는 애초에 바람을 안 피우니까. 밖에 나가 애까지 낳는건 더더욱<



서인호 혼나는 중에도 또 주제파악 못하고 나대다 로이정숙한테 말로 처맞음 pic.twitter.com/Bp33X2LmIb — 둑배 (@dookbae_) May 21, 2023

车贞淑：「你们两个疯了吗？在医院里怎么可以这样，这么在乎面子的人（质问徐仁豪），疯了吗？」接著又看向Roy Kim说：「医生你又为什么要这样做呢？本来医院里面就在传我们三角关系的谣言，这下子又更解释不清了。你们两个怎么可以这么没想法，这么不懂事呢！自己的情绪都无法控制好，到底在搞什么东西啦！」

Roy Kim：「真的对不起，我无话可说。这件事就当作我们俩关系不好才打架来收尾吧。」

徐仁豪：「开什么玩笑，你凭什么自己决定...」

车贞淑：「够了！（气势等同於教他们闭嘴XD）」



接著徐仁豪又质问车贞淑为什么离家出走寄人篱下，车贞淑表示自己做的任何事都坦荡荡。



Roy Kim：「徐医生你到底想到哪里去了啦！」

徐仁豪：「你真会说话，我能有什么想法，你难道不能换位思考一下吗？」

Roy Kim：「我很难换位思考，因为我又没有出轨，在外面我也没有私生女。」

两人简直吵没完，车贞淑气到无语，直接离开现场～！XD

《车贞淑医生》上周EP.10刷新高全国收视率17.95%（首都圈18.92%），今晚有机会再创佳绩。

EP.12最新预告：车贞淑对徐仁豪提离婚。



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