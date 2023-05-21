禹棹奐分享《朝鮮律師》未公開親密戲「同床耳邊吻」被網罵慘：「導演刪掉是有原因的！」

禹棹奐和宇宙少女成員苞娜合作主演的古裝劇《朝鮮律師》昨日劇終，也許是為安慰粉絲的不捨，禹棹奐在IG接連PO出未公開片段和花絮照片，不料親密畫面引起部分網友反感。

禹棹奐昨日先是PO出五段片場花絮影片，留言感謝觀眾支持：「這是我時隔3年的復出之作，一度有很多擔心。 幸好遇到優秀的演員和導演、比任何人都辛苦的工作人員，給我很大力量。 和工作人員共事的6個月、和各位粉絲一起的2個月，非常幸福。」



隨後單獨PO出這段引起爭議的未公開戲份，留言說：「我的心願是...」影片中禹棹奐飾演的姜翰秀和苞娜飾演的李妍珠一起側臥在被子裡，禹棹奐從背後摟住女生、握住女生一隻手，兩人相視一笑，禹棹奐又在女生耳邊(耳畔)脖頸親吻兩下，隨後鏡頭淡出。



這段影片有21萬讚，但也有很多留言表示反感：「導演沒公開這一段是有原因的，拜託請刪掉」、「未公開戲份應該有不少，為何偏偏選這一段...」、「我的心願是刪掉這則PO文」、「公開這個的用意何在？」 、「有獲得女演員同意嗎？」 、「真的觀感很不好」、「如果想被人關注，直接用講的就好」。

同時也有不少人認為沒問題：「演員分享自己的片段有什麼問題？」 、「公開前肯定獲得導演劇組同意了啊」、「又不是什麼噁心的戲份，很有愛啊」、「應該是演員仍然沉浸在戲裡，所以單純分享一下吧」、「不要過度解讀、大驚小怪」、「完全看不出有什麼好罵的點」。



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