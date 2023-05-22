《車貞淑醫生》男二「Roy Kim」閔旴赫驚人的過往！曾有10年的無名時期

近期脫穎而出在韓劇圈殺出一條血路的《車貞淑醫生》，從首播到第10集收視率直接翻了近5倍，人氣暴漲中。

該劇進展快速不拖沓，劇情輕鬆，加上嚴正化、金炳哲等實力派的傾情演繹，讓這部戲更快速地打進觀眾的心。 除了男女主之外，其他演員的演出也十分精彩，受到網友們一致的讚賞，其中飾演男二號「Roy Kim」的演員閔旴赫近日也成為了輿論的焦點人物。



身材高大，長相帥氣，有著魔性魅力的「Roy Kim」一登場就俘獲了不少女觀眾的芳心，若你知道他的過往一定會更驚訝。 「Roy Kim」的扮演者閔旴赫在出道前是一位職業棒球手，從國小時期就開始打棒球，畢業於棒球名校-群山商業高中。 2003年起加入了「LG TWINS」，作為一名外野手（外場手）開啟了職業運動選手生涯。 可惜的是6個月後閔旴赫因為受傷不得不終結職業球員的生活。

閔旴赫引退之後又在2003年作為歌手出道，卻始終沒有火起來，度過了10年的無名時期。 2012年他與女團LPG2期成員李世美結婚，最後在妻子的鼓勵之下閔旴赫開始嘗試音樂劇，功夫不負有心人，這一次終於打響了知名度，有了穩定的粉絲群。 除了出演音樂劇外，閔旴赫也積極參加各種綜藝節目，在《不朽的名曲》、《做家務的男人們》中大展別樣魅力，尤其是歌唱實力獲得了大眾的認可，2018年他重新站上棒球賽場，這次是作為演出嘉賓亮相，在賽前演唱了國歌，一度登上熱搜，受到更多的關注與人氣知名度。



得知閔旴赫過往的網友們都表示很驚訝，紛紛感嘆道：「難怪體格那麼好，原來是退役的運動選手啊」、「過往既精彩又坎坷」、「希望他能憑著《車貞淑醫生》這部劇一直走花路」。



민우혁 이세미 빼닮은 아들 공개, 남다른 발육 “4살인데 훨씬 커요” https://t.co/uXe7BD9J7C pic.twitter.com/LiX8DTFnj8 — 뉴스엔 (@newsen_t) August 18, 2018

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