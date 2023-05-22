《车贞淑医生》男二「Roy Kim」闵旴赫惊人的过往！曾有10年的无名时期

近期脱颖而出在韩剧圈杀出一条血路的《车贞淑医生》，从首播到第10集收视率直接翻了近5倍，人气暴涨中。

该剧进展快速不拖沓，剧情轻松，加上严正化、金炳哲等实力派的倾情演绎，让这部戏更快速地打进观众的心。 除了男女主之外，其他演员的演出也十分精彩，受到网友们一致的赞赏，其中饰演男二号「Roy Kim」的演员闵旴赫近日也成为了舆论的焦点人物。



身材高大，长相帅气，有著魔性魅力的「Roy Kim」一登场就俘获了不少女观众的芳心，若你知道他的过往一定会更惊讶。 「Roy Kim」的扮演者闵旴赫在出道前是一位职业棒球手，从国小时期就开始打棒球，毕业於棒球名校-群山商业高中。 2003年起加入了「LG TWINS」，作为一名外野手（外场手）开启了职业运动选手生涯。 可惜的是6个月后闵旴赫因为受伤不得不终结职业球员的生活。

闵旴赫引退之后又在2003年作为歌手出道，却始终没有火起来，度过了10年的无名时期。 2012年他与女团LPG2期成员李世美结婚，最后在妻子的鼓励之下闵旴赫开始尝试音乐剧，功夫不负有心人，这一次终於打响了知名度，有了稳定的粉丝群。 除了出演音乐剧外，闵旴赫也积极参加各种综艺节目，在《不朽的名曲》、《做家务的男人们》中大展别样魅力，尤其是歌唱实力获得了大众的认可，2018年他重新站上棒球赛场，这次是作为演出嘉宾亮相，在赛前演唱了国歌，一度登上热搜，受到更多的关注与人气知名度。



得知闵旴赫过往的网友们都表示很惊讶，纷纷感叹道：「难怪体格那么好，原来是退役的运动选手啊」、「过往既精彩又坎坷」、「希望他能凭著《车贞淑医生》这部剧一直走花路」。



민우혁 이세미 빼닮은 아들 공개, 남다른 발육 “4살인데 훨씬 커요” https://t.co/uXe7BD9J7C pic.twitter.com/LiX8DTFnj8 — 뉴스엔 (@newsen_t) August 18, 2018

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